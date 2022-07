Tras 22 años, entregan a familia el cuerpo de una mujer que fue secuestrada por las Farc

22 años después, la familia de Carmenza Castañeda de Ángulo finalmente encontró su cuerpo y pudo darle correcta sepultura.



Carmenza Castañeda de Ángulo fue secuestrada junto con su esposo Gerardo, para después ser entregados al Bloque Oriental de las entonces Farc-EP. Ambos tenían 68 años en el momento del secuestro y desaparición.



Durante la ceremonia, sus cinco hijos y veinte nietos sostuvieron "No desistiremos hasta hallar también a nuestro padre Gerardo Angulo y conocer la verdad sobre el cautiverio de ‘los abuelos’. Como víctimas del conflicto demandamos garantías de verdad, justicia, reparación y sobre todo de no repetición. No más víctimas de desaparición”.



Además, agradecieron a todas las entidades que colaboraron en la búsqueda de su madre, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Comisión Colombiana de Juristas y el Equipo de Equitas, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y de la Jurisdicción Especial para la Paz.



Por su parte, a directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón Cifuentes sostuvo que “durante todos estos años la familia de la señora Carmenza y del señor Gerardo, quien todavía permanece desaparecido, fue a todos los lugares buscando saber cuál fue la suerte de sus padres y no había logrado encontrarlos. En una acción humanitaria recuperamos a doña Carmenza, pudimos identificarla plenamente a través del apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y hoy estamos entregándola a su familia”.



Resaltó que aún hay 11.200 personas secuestradas en razón del conflicto, de esta cifra todavía se desconoce la suerte y el paradero de 7.441.



Ahora, vale la pena resaltar que la Comisión Colombiana de Juristas desempeñó un papel importante en este proceso. Daniel Vargas, abogado de este caso, señala que antes de 2016 no había avances del caso por parte la Fiscalía y resalta la labor de las víctimas en este tipo de casos.



Sostuvo: “Don Héctor hizo mil y una búsqueda. Se metió a los campamentos a hablar con los comandantes guerrilleros, preguntaba por todo lado, se puso en riesgo muchas veces por encontrar a sus padres, pero no pasó nada”.



Finalmente, cabe resaltar que la familia Angulo Castañeda sigue esperando encontrar a su padre y abuelo Gerardo, y que las Farc identifiquen a todos los actores que participaron en el secuestro y la muerte de sus padres.