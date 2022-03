Trabajadores del Hospital Geriátrico San Miguel en Cali exigen el pago de sus sueldos

Desde el año 2021 los trabajadores del Hospital geriátrico San Miguel en Cali se han encontrado en una cruzada, pues aunque tratan de prestar el mejor servicio posible, la falta de compromiso y poco interés de parte de la alcaldía ha llevado a la entidad a prescindir de muchos empleados.



La causante del hecho se remonta a la raíz de todos los males, el no pago o desembolso oportuno, lo que ha llevado a la entidad a tener un déficit de $1.170 millones, los cuales adeuda para con sus empleados.



Lea además: Lanzan red en Cali para fortalecer atención a consumidores de sustancias psicoactivas

Según informaron, más de 150 empleados de la entidad no han recibido ni una quincena en lo corrido del 2022, esto a pesar de buscar por todos los medios posibles que el Gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina se ponga al día.



"El argumento es que en ese momento no había contratación, los contratos se hicieron a partir del mes de marzo y entonces ellos no pueden pagar un servicio que no tenían contratado pero nosotros trabajamos, prestamos el servicio, atendimos a los adultos mayores y nunca les faltó su alimento, techo o ropa", señaló a BLU Radio Liliana Loboa, trabajadora social y representante de los empleados.

Le puede interesar: Concejal Diana Rojas denuncia mal estado de alimentos del PAE entregados a colegios de Cali

Así mismo, Loboa señaló que tras las respuestas que han recibido de la Alcaldía, más de 15 trabajadores han renunciado y esto crea un hueco enorme, pues la institución alberga a más de 300 abuelos quienes requieren atención constante.



"Nos hemos ido quedando sin personal porque muchos prestadores de servicios al ver que no hay pago, se han retirado. En los trasnochos, nos quedamos con una sola persona para hacerle frente a toda la institución y atender los imprevistos que se presenten, eso obviamente va en detrimento de la prestación y la calidad del servicio", aseguró Loboa.



Cabe señalar que la institución se mantiene por amor a la vocación, pues señala la trabajadora social que ha sido el mismo personal el que se ha encargado de que subsanar su transporte solo para poder llegar y cuidar de los adultos mayores.