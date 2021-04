Toque de queda extendido en Cali inicia a la medianoche de este jueves

Natalia Moreno Quintero

A partir de las 11:59 p.m. de este jueves Cali entrará en un nuevo confinamiento, que se extenderá hasta las 5:00 a.m. del lunes 26 de abril, con el que se busca disminuir el número de nuevos contagios de coronavirus y de personas que deben ser atendidas en Unidades de Cuidados Intensivos, UCI.



El alcalde Jorge Iván Ospina señaló el pasado martes que este es un cierre "que tenemos que adelantar en nuestra ciudad porque no solo nos toca lidiar con nuevas cepas del coronavirus sino porque poco a poco vamos ascendiendo al tercer pico de la pandemia".



"Son decisiones radicales pero necesarias para proteger la vida en Cali, no son decisiones que se toman de manera arbitraria, ni para deprimir la economía, sino para evitar que colapse el sistema de salud y evitar un pico de la pandemia como se dio en el mes de enero", añadió en rueda de prensa.



Entre las excepciones a esta disposición, consignadas en el decreto 4112.010.20.0206 de 2021, están el personal de la salud, los organismos de socorro y los domiciliarios; las personas que tienen programados viajes por transporte terrestre o aéreo que deberán mostrar el tiquete a las autoridades cuando lo requieran; un miembro del grupo familiar quien, de acuerdo con el 'pico y cédula', podrá salir a abastecerse; así como la actividad de la práctica deportiva individual entre las 5:00 y las 11:00 a.m.

El lunes 26 y el martes 27 de abril habrá toque de queda nocturno, entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., y desde la medianoche del miércoles 28 de abril habrá un nuevo confinamiento que culminará a las 5:00 a.m. del domingo 2 de mayo. Tanto el domingo 2 como el lunes 3 de mayo habrá toque de queda nocturno de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.



El 'pico y cédula' seguirá vigente en Cali, por ahora hasta el 3 de mayo.



Este jueves la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció que en el departamento habrá confinamiento desde las 8:00 p.m. de este viernes y hasta las 5:00 a.m. del próximo lunes.