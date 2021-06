Taxista que atacó a un bus del MÍO ofreció disculpas a Metrocali y a los caleños

Valentina Rosero Moreno

Óscar Antonio Rojas, el taxista que atacó con piedra a un bus del MÍO, acción que quedó grabada en video y difundida en redes sociales, ofreció disculpas a Metrocali por su actitud y por los daños ocasionados al vehículo.



El taxista expresó su arrepentimiento por el ataque cometido en contra del vehículo y el conductor.



"Ofrezco disculpas a la Institución y a la ciudadanía caleña, me dejé incitar y reaccioné con un acto de intolerancia indebido, estoy muy apenado; lamento este hecho que empaña a los taxistas", comentó el hombre.



Los hechos se registraron en la Calle 15 con Carrera 4, cerca a la estación San Pedro, en el centro de Cali, luego de que el taxista invadiera el carril exclusivo del MÍO.

Taxista que atacó con una piedra un bus del MÍO el día de ayer se acercó a Metrocali este miércoles para ofrecer disculpas y pagar los daños. Esto fue lo que dijo. pic.twitter.com/53Ck4k9jb9 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) June 16, 2021



Lea además: Metrocali pide sancionar a taxista que atacó a un bus del MÍO



El hombre aseguró que está dispuesto a responder por los daños causados al bus, así como por la posible multa que le vaya a interponer la Secretaría de Movilidad.



"Mis familiares estaban preocupados, cometí un error. Estoy aquí dando la cara, voy a responder por los daños, por la multa y por lo que me toque responder, eso es lo que debo hacer", mencionó.



Entre tanto, el taxista hizo un llamado a la ciudadanía y a sus compañeros a que no ataquen los bienes de la ciudad cuando se presenta un hecho de intolerancia.



"Después de lo que sucedió me di cuenta que estuvo muy mal hecho, les pido a mis compañeros que reaccionemos bien, que cuando nos pase algo así pensemos cómo vamos a actuar para no cometer estos actos de intolerancia", dijo.



Lea también: Denuncian a hombres dañando el puente peatonal del sector Calipso



Por su parte, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, quien había pedido a las autoridades sancionar al taxista, manifestó que agradece la actitud del hombre por haber reconocido el error.



"Total rechazo frente a los actos vandálicos, hay que rescatar el civismo de los caleños, hay que pensar un poco más antes de actuar. Cali está pasando por un momento muy agitado donde hay violencia y esta trae más daños, eso no puede seguir pasando", indicó Ortiz.



Sobre la decisión del taxista de querer responder por los daños, el Presidente de Metrocali aseguró que el hombre será puesto en contacto con Blanco y Negro, el concesionario del vehículo afectado por el ataque.



"Él debe entablar una conversación con ellos para que asuma de manera directa los gastos y los daños ocasionados. Debe acercarse a la Secretaría de Movilidad para que asuma la invasión del carril exclusivo del MÍO", precisó Ortiz.