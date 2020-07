Taxista colisionó contra una vivienda en el sur de Cali en medio de presunto intento de robo

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En medio de un aparente intento de robo, un taxista perdió el control de su vehículo y acabó colisionando con una vivienda del barrio Cristóbal Colón, sur de Cali, en la mañana de este jueves.



Algunas versiones señalan que antes de chocar contra la vivienda, el taxi impactó un vehículo particular que transitaba por la zona.



De hecho en un video compartido en redes sociales se evidencia que un automotor de color azul quedó en medio de una vía del sector en el que ocurrió el incidente.



Además del conductor, algunas versiones indican que en el taxi iban otros dos pasajeros que presuntamente huyeron tras el accidente, dejando abandonada un arma de fuego.

Información preliminar señala que el conductor manifestó, tan pronto se bajó del carro, que estaba siendo víctima de un atraco.



Otra fuente mencionó que el taxista vio a unas personas sospechosas y se asustó, pero que estas no alcanzaron a abordarlo.



Miembros de la Policía Metropolitana llegaron hasta el lugar en el que ocurrió el incidente.



Sin embargo, hasta el momento las autoridades no tienen pista de los presuntos ladrones o de de su posible paradero.



No hay reporte de personas lesionadas o heridas en el accidente.