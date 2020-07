Tardanza en pruebas eleva riesgo de contagios en el Valle, ¿qué está pasando?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En promedio el resultado de las pruebas PCR para detectar el Covid - 19 se están demorando 7 días en el Valle. Así lo aseguró la Secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, quien también precisó que los resultados pueden obtenerse entre 72 horas y 15 días, la diferencia depende de dónde se procesen las muestras.



“Los laboratorios que están procesando en Cali se demoran alrededor de 72 horas para el resto del departamento, para Cali puede ser 36 horas, pero las pruebas que se procesan por fuera del Valle tienen una demora muy grande porque aparentemente hay un acumulo por sobre venta de prestación de servicios de los laboratorios grandes que no están procesando de forma oportuna”, señaló la titular de cartera.



En los 11 laboratorios que hay en el Valle, se procesan diariamente alrededor entre 200 y 300 muestras, “pero están saliendo del departamento las aseguradoras grandes y ellas no dan capacidad de respuesta. Adicionalmente muchas EPS tampoco dan oportunidad en la toma”, añadió Lesmes.



Asimismo, aclaró: “los días domingos y lunes nosotros tenemos unas cifras muy bajas que no corresponden nada diferente a no toma o no procesamiento de muestras, y los miércoles y jueves tenemos unas cifras muy altas que lo que están diciendo es que hay un desastre en las muestras tomadas”.

De las 1300 muestras tomadas diarias “deberíamos tener un reporte de positividad cercano al 30 % pero es muy variable no porque ese día hayamos encontrado menos sino porque las muestras no tienen la realidad”, enfatizó la Secretaria de Salud Departamental, al tiempo que dijo que en durante este crecimiento de contagiados se quisiera estar realizando 3000 pruebas diarias.

De igual forma, María Cristina Lesmes aseveró que se tiene dificultad en el mercado porque se están tomando pruebas a personas que no lo necesitan, “se están tomando a personas que sí las necesitan en el tiempo inadecuado, se estaban tomando segunda, terceras y cuarta muestras que no se necesitan, entonces no tenemos la utilización correcta de los servicios”, manifestó.

Una prueba PCR se le toma a una persona sintomática, contacto estrecho de la persona sintomática, a un trabajador de la salud expuesto y estudios en conglomerados.

Por su parte, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, dijo que “tener una oportunidad de diagnostico de 8 días no permite tomar decisiones con datos en tiempo real, eso significa que estamos reportando casos hoy con unas personas que se les tomó las muestras hace 8 días, pero seguramente tuvieron síntomas tres días antes, entonces estamos diagnosticando una persona positiva después de 11 días”.



Y agregó: “la fotografía que tenemos los casos positivos en Cali corresponde a unos 11 o 13 días de atraso, por lo cual tenemos que ser visionarios y tener en cuenta las proyecciones estadísticas que nos hacen los modelos matemáticos y prever lo que puedan suceder”.

Llamado a tener más oportunidad en resultados

El alcalde Jorge Iván Ospina hizo un llamado a las EPS a mejorar en la oportunidad de entrega de resultados de las pruebas PCR y dijo que podría tomar acciones penales.



“Es inconcebible que el comercio esté a media marcha y los irresponsables de las EPS no entreguen los exámenes oportunamente. Los vamos a denunciar penalmente porque ellos están recibiendo la plata y sin embargo no le responden a la sociedad en esta pandemia”, expresó el Mandatario.

Asimismo la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, aseveró: “De las EPS necesitamos las pruebas. Es continua la queja de personas diciéndonos que les anuncian que les van a tomar las pruebas a los 10 días de haber presentado síntomas de Coronavirus y que, 10 días después les entregan los resultados, es decir, pasa 20 días, cuando una persona ya ha podido contagiar a muchas más, sin saber que es positivo para covid. Por eso es necesario que hagan oportunamente las pruebas”, indicó.

EPS responden por demora en resultados

De acuerdo con Gustavo Morales Cobo, presidente de Acemi, entidad que agremia 10 de las EPS en todo el país entre ellas: Comfenalco Valle, Nueva EPS, Sanitas, SOS y Sura, “a principios de junio queríamos hacer 16.000 pruebas diarias, ahora estamos haciendo más de 25.000, hemos tenido éxito en cumplir la meta de pruebas diarias. Eso nos ha generado el problema del retraso de resultado. Ahora estamos discutiendo cómo hacer para que esas pruebas se procesen más rápido”, aseveró.



Asimismo, agregó: “Hay varias soluciones, una de ellas es ampliar la capacidad de los laboratorios, otra es racionalizar los casos en los que hay que tomar las pruebas, es lo que hemos pedido desde las EPS y otros sectores al Gobierno, no hay que tomar pruebas en todos los casos, hay que hacer valer el diagnóstico clínico; el Gobierno nos aceptó que ya no es necesario hacer una segunda prueba cuando la persona confirmada con covid ha estado confiada por 14 días”.



También añadió: “El Superintendente Nacional de Salud en su informe dijo que en promedio el sistema está dando el resultado de las pruebas en tres días, eso quiere decir que el grueso de la población está recibiendo los resultados a tiempo”.

Por su parte Coomeva EPS señaló que en Cali está tomando cerca de 73 pruebas diarias y en promedio el tiempo de respuesta es de 4 días.

¿Laboratorios con suficiente capacidad?

Para el laboratorio departamental, los 9 laboratorios en Cali y 1 en Yumbo, todavía es muy difícil importar los reactivos, por ende “tener los reactivos suficientes es difícil, más cuando el crecimiento que se dio en las muestras en el mes de julio ha absorbido una capacidad de respuesta que teníamos calculada para todo el mes. Es probable que nos quedemos sin reactivos”, sostuvo la Secretaria de Salud Departamental.



También comentó que muchos laboratorios están en el proceso de importar equipos grandes que “esperamos que incrementen en una tercera parte las muestras porque ni siquiera esos equipos son capaces de darnos la cantidad que nosotros desearíamos (...) Estamos buscando el incremento de nuestra capacidad que no se ha logrado de tal forma”, añadió.