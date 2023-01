Sintraemcali protestó por petición de transferencia de recursos a la Alcaldía

Trabajadores sindicalizados de Emcali, realizaron este martes en el Centro Administrativo Municipal, CAM, una protesta en rechazo a la solicitud del Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de transferir $197.000 millones de excedentes financieros a la Alcaldía Distrital.



Así entonces, desde el sindicato denuncian que no reinvertir dichos excedentes en la empresa, afectaría su detrimento, a pesar de que a principios de 2022 se anunciara que Emcali ya se encontraba en la capacidad de retornar recursos a la ciudad por $50.000 millones.



"Emcali debe de aportar a la ciudad, los recursos no alcanzan. Un claro ejemplo es que el presupuesto de Cali es de 4.6 billones de pesos y el presupuesto de Medellín es de 9 billones de pesos, para ciudades de igual tamaño," subrayó Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.



Mientras tanto, David Vargas, presidente de Sintraemcali señaló para Blu Radio, que en la empresa se necesitan distintas inversiones, como el parque automotor, que según él está obsoleto y cuesta alrededores de $120.000 millones, y otras inversiones locativas que cuestan cerca de $100 mil millones.



Cabe mencionar, que desde la gerencia general de Emcali, confirmaron que se le presentará al alcalde una propuesta que permita que un porcentaje de estos recursos sean destinados a un plan de inversiones al interior de las unidades estratégicas de negocio, es decir al acueducto y alcantarillado, energía y telecomunicaciones con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de los usuarios.



