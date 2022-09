Sindicato se toma Emcali para pedir renuncia de implicados en escándalo de contratación

Exigiendo soluciones estructurales ante la grave crisis de corrupción que afecta la empresa. La junta directiva de Sintraemcali se tomó de manera pacífica el edificio de Emcali, ubicado en el centro de la capital vallecaucana.



En video, los miembros del sindicato de Emcali, le piden al alcalde Jorge Iván Ospina que, todos los presuntos implicados en los posibles casos de corrupción de las empresas municipales, entregue su carta de renuncia.



"La junta directiva de Sintraemcali, se encuentra en las instalaciones de Emcali, exigiendo al Alcalde, la renuncia de todos los gerentes y subgerentes involucrados en los temas de posible corrupción", manifiestan.



Y añaden: "Hasta tanto, no llegue una comisión de la Procuraduría, hasta que no retiren estos personajes de Emcali, la junta directiva se declara en asamblea permanente".



Asimismo, en la grabación se percibe a uno de los integrantes del sindicato, exigiendo al gerente encargado, Fulvio Soto, la renuncia de los implicados en el polémico contrato entre Emcali y la Unión Temporal AMI.



De hecho, expresan de manera contundente, que en el momento en que los gerentes e implicados entreguen la carta de renuncia, ellos dejarían las instalaciones de la Gerencia General de Emcali.

🎥Sindicato de Sintraemcali