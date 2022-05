Sigue la polémica: revelan que general Barrero tenía más contratos con la Secretaría de Seguridad de Cali

Sigue la polémica en Cali por la contratación del general (r) Leonardo Barrero, luego de que se conociera que este no tendría solo uno, sino varios contratos con la Secretaría de Seguridad distrital.



El general (r) del Ejército recibía $11 millones mensuales por asesorar a la dependencia de Seguridad de Cali en temas de seguridad y prevención del delito.



Sin embargo, la polémica se desató luego de que se conociera que el oficial del Ejército tenía presuntos nexos con 'Matamba' y 'La Cordillera'.



De acuerdo con Blu Radio, uno de los contratos del general (r) Barrero, tenía un valor de $44 millones, y se hizo para ayudar con la implementación de un centro de innovación y justicia, y el otro, que tenía como objeto la implementación de estrategias de prevención del delito, era por un valor de $66 millones.



"En la Secretaría de Seguridad y convivencia estamos buscando sofisticar nuestra acción contra el delito. El señor secretario identifica que este es general, tiene todos los pergaminos, la formación, la educación en temas de inteligencia y seguridad, y por eso lo buscó vincular como asesor, para que ayudara en la tarea de seguridad para Cali", precisó el alcalde Ospina, quien recalcó que, cuando firmaron los contratos, desconocían los presuntos vínculos con grupos ilegales.



Por su parte Barrero manifestó que "jamás he recibido dádivas, ni patrociné a ningún grupo al margen de la Ley, a los que contrariamente combatí en varios escenarios del conflicto. Al respecto, existen pruebas en manos de la Justicia Especial para la Paz, que irrefutablemente respaldan mi inocencia".



Cabe recordar que el general (r) Leonardo Barrero está siendo investigado por presuntos nexos con el Clan del Golfo, luego de que 'Otoniel' dijera su nombre en una declaraciones ante la JEP.