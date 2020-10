Andrés Camilo Osorio

Este jueves se lleva a cabo el segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 025 por el cual se autorizará a la Alcaldía de Cali para adquirir crédito público con el que se financiarán obras para la reactivación económica de Cali.

La semana pasada, la Comisión de Presupuesto del Cabildo Municipal aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo que autoriza a la Alcaldía solicitar crédito público por $650.000 millones para financiar estrategias de reactivación económica.

Sin embargo, el proyecto ha despertado dudas. Un par de concejales y analistas, consideran que el proyecto debe contener de forma explícita los 19 proyectos para los cuales se comprometerán los recursos, y no solo enunciar los grandes ejes temáticos.

Además, buena parte de los proyectos aún no tienen estudios y diseños, otros apenas se encuentran en estudios preliminares o en la búsqueda de recursos para iniciar los procesos de contratación en el 2021.

Al respecto, la analista y coordinadora de Cali Visible, Lina Orozco, indicó que “si le van a apostar a proyectos muy costosos y que apenas están en etapa de diseños y prefactibilidad, no van a generar reactivación económica”.



No obstante, el alcalde Jorge Iván Ospina insistió en que “los recursos no ingresan de una sola a la ciudad. Lo que uno aprueba es un cupo de endeudamiento, que se hace efectivo en la medida que durante los próximos tres años se ejecutan los proyectos priorizados”.