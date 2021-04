Servicio del MÍO sería restablecido este jueves "si existen las condiciones de seguridad"

Natalia Moreno Quintero

Metrocali informó en la tarde de este miércoles que el servicio del sistema masivo de transporte MÍO se restablecería a las 5:00 a.m. de este jueves luego de que fuese suspendido en horas de la mañana por los plantones y movilizaciones que se llevaron a cabo en diferentes puntos de la ciudad.



Sin embargo, la entidad precisó que los buses circularán por la ciudad en tanto estén garantizadas las condiciones de seguridad para hacerlo.



"Creímos que en horas de la tarde podríamos reanudar la operación, pero las afectaciones en los buses, las estaciones y las terminales no lo permiten. El MÍO y el aerosuspendido volverán a operar nuevamente el jueves desde las 5:00 a.m., solo si existen las condiciones de seguridad para prestar el servicio a la comunidad", dijo el presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz.



"El transporte es un servicio esencial para la comunidad, porque todos los días hay cientos de caleños deben salir a trabajar, a sus citas médicas o hacer alguna diligencia a cualquier parte de la ciudad, por eso como sistema estamos trabajando para que los buses con menos afectaciones puedan salir a operar lo antes posible y seguir garantizándole ese derecho fundamental a los usuarios de movilizarse", agregó.



En un comunicado divulgado en la mañana de este miércoles, Metrocali señaló que "desde las 4:00 a.m. hemos tenido afectación en la salida de los buses del Patio y Taller de Blanco y Negro, así como desvíos, suspensión de rutas y cierres de estaciones y terminales. Son aproximadamente 47 rutas de 71 que en hora valle operan las que se suspendieron, lo que no permite garantizar el servicio a los usuarios, por ello se toma la decisión de cerrar el sistema de forma temporal".



El balance preliminar de la jornada de protestas deja 18 estaciones y 23 buses vandalizados, nueve de estos en pérdida total tras ser incinerados, así como el robo y daño en cámaras de seguridad de tres estaciones.