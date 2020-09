Seis meses de la pandemia en Colombia: las lecciones que deja el covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Han pasado seis meses desde la llegada del primer caso Covid-19 a Colombia. El 6 de marzo, una mujer procedente de Milán, Italia, fue diagnosticada con coronavirus en Bogotá y desde entonces el país empezó a afrontar diferentes retos de cara a la pandemia. Develó deficiencias en algunos aspectos y fortaleza en otros.



Los expertos dicen que son muchos los aprendizajes que nos ha dejado el covid en todos los ámbitos tanto en la salud como en la economía, educación y trabajo.

Aprendizajes en salud



La emergencia sanitaria desafió el sistema de salud y logró fortalecerlo, así lo señalan los expertos.



La epidemióloga Lyda Osorio, aseveró que el covid dejó en evidencia que “la salud pública es un bien que tenemos que cuidar no solo desde el enfoque individual sino colectivo y con una gran responsabilidad del Estado en capacidad de respuesta. El sistema de salud requiere revisarse tal como está diseñado y analizar cómo volcarlo hacia las personas en los territorios, en ambientes laborales, en los escenarios públicos, entre otros”.

En este sentido, la epidemióloga de la Secretaría de Salud de Cali, precisó que el trabajo en salud pública hay que hacerlo con un enfoque desde la comunidades, “debe haber un diálogo directo entre las instituciones y las comunidades, es fundamental para tomar las mejores decisiones”.



Asimismo, comentó que otro aprendizaje es que la salud pública se trabaja intersectorialmente, “no hay una disyuntiva entre economía y salud, sino que la salud es transversal a todos los fenómenos sociales”.



De igual forma, Osorio resaltó que la pandemia ha reforzado el concepto de responsabilidad frente a los demás, “no es un asunto individual, sino que soy responsable por lo que le pase a los demás, saber que si ‘yo me cuido, te cuido’”, puntualizó la especialista, quien además, destacó la capacidad que se ha podido observar de profesionales e instituciones, para generar conocimiento y estrategias.



Por otra parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, también señaló que los primeros seis meses han sido de aprendizaje, enseñanzas y cambios en el estilo de vida.



Lo que más se destaca en el departamento es la ampliación de camas UCI, antes de la pandemia, el Valle contaba con 804 camas de UCI, hoy se tienen 1636; 1084 están habilitadas.



“Para nosotros la pandemia ha sido una oportunidad. Abrimos unidades de cuidados intensivos en el hospital de Tuluá ‘Tomás Uribe Uribe’ y en el hospital Mario Correa Rengifo de Cali, con recursos propios, y es una gran ganancia que nos deja la pandemia”, indicó Lesmes.



Además, se logró fortalecer los laboratorios, en el Valle hay 13: 12 en Cali y 1 en Buenaventura, con estos se tiene capacidad de procesar 1574 pruebas diarias.



Por otro lado, el infectólogo Carlos Álvarez, quien hace parte del equipo asesor de Salud del Gobierno Nacional, mencionó que el país ha trabajado en todos los aspectos desde marzo y el balance hoy es favorable. “La capacidad de diagnóstico mejoró, pasar de 600 a 55.000 pruebas al día es extraordinario, en algunas regiones nunca se había puesto esa tecnología y se pudo hacer. La capacidad de respuesta en camas de cuidados intensivos, pasar de 5400 a 10.000 también es favorable”.



Asimismo, agregó: “es de resaltar el sacrificio que ha hecho la ciudadanía, que Colombia no haya colapsado como país es un trabajo de todos, mucha gente cambió su comportamiento”.



No obstante, comentó que hay aspectos en los que muestra dificultades en el país, por ejemplo, “la dependencia que tenemos de biotecnología, dependíamos de la tecnología de afuera, no somos autosuficientes en muchas, como ventiladores, reactivos para los diagnósticos”.

Afectación económica

Para Mauricio De Miranda, PhD en Economía Internacional y Desarrollo, uno de los aprendizajes “está relacionado con la inmensa desigualdad en la sociedad, que no ha sido combatida de forma efectiva por una política social consistente. Esto es un grave problema acumulado por muchos gobiernos que no se han enfocado en la política social. Y no solo es un tema de distribución del ingreso, sino de igualdad de oportunidades”.



Otra lección “es la necesidad de contar con un seguro contra el desempleo para evitar las dramáticas circunstancias en las que viven aún millones de colombianos cuyas actividades económicas se han visto afectadas por la pandemia”, añadió el también docente de la Universidad Javeriana, quien dice el año próximo será muy difícil para el país desde el punto de vista económico.

Fortalecer la virtualidad educativa

En el campo educativo, el impacto de la desigualdad ha sido notorio. Es por esto que Viviam Unás, jefe del Departamento de Pedagogía de la Universidad Icesi, señaló “Hay que hacer esfuerzos para reducir las brechas que tienen amenazada la educación”.



En cuanto a los docentes, resaltó: “hemos logrado destrezas tecnológicas, además hemos hecho reflexiones en torno al sentido de la educación, nos hemos repensado la estructura curricular”.

Además, acotó que se ha descubierto el valor de la escuela. “Vemos que es un lugar de cuidado, de vínculo, esto ha hecho también que se revalore la figura del docente”, precisó Unás.



Metas a mediano plazo

En lo que resta del año presente la Secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, tiene proyectado el incremento de la cobertura de los programas de prevención y promoción, la reapertura de todos los servicios obligatorios y programados, y consolidar el apoyo a los hospitales que financieramente no está bien.



“Vamos a empezar a trabajar en lo que queda del segundo semestre en el fortalecimiento de las finanzas de los hospitales que tienen muchas dificultades, los hospitales salen en una situación financiera muy compleja porque se perdió la producción de servicios ambulatorios y programada y tenemos una producción cercana al 30 % ,y eso significará dificultades financieras. Nosotros acompañamos los hospitales, el Ministerio acompaña a los hospitales y esperamos en estos cuatro que quedan del año acelerar la prestación del servicio para recuperar las finanzas”, concluyó la funcionaria Lesmes.

Entre tanto, el doctor Carlos Álvarez, dice que el mayor reto en los próximos meses “es evitar que lo que se ha ganado no se pierda”.