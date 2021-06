Vacunación covid-19 para mayores de 50 años en Cali: abecé del proceso

Álvaro José Carvajal Vidarte

Desde este lunes, los mayores de 50 años pueden aproximarse a los puntos de vacunación contra el coronavirus sin necesidad de agenda previa o algún tipo de barrera en el acceso.



Así lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien aseguró: “Esta medida se toma para posibilitar la expansión de la base de la población vacunada, dada la disponibilidad de biológicos. Esta vacunación se podrá realizar en todas las ciudades capitales y sus municipios de área metropolitana del país. Esto es un llamado a todos los gobernadores, alcaldes, EPS, IPS y demás entidades del sistema de salud”.



En este sentido, ya no tendrá vigencia la medida de pico y cédula para que los residentes de Cali se aproximen a los 14 megacentros habilitados en la ciudad. O sea, podrán acceder siempre y cuando estén contemplados dentro de la etapa 3 de vacunación o sean adultos mayores y estén pendientes por recibir el biológico.



A continuación, El País realiza un abecé de cómo se flexibilizará la inmunización de la población caleña, de acuerdo a los nuevos anuncios de las autoridades.



Si estoy dentro del grupo beneficiado, ¿en dónde me puedo hacer vacunar?



En los 14 megacentros de vacunación habilitados por la Secretaría de Salud: Estadio Pascual Guerrero, Nuevo Latir, la Plazoleta Jairo Varela, el Coliseo El Pueblo, La 14 de Calima, La 14 de Pasoancho, el Polideportivo Salomia, la Institución Educativa Luis Carlos Rojas - Primero de Mayo, la Universidad Javeriana, el Coliseo José Arlen Carvajal, el Polideportivo Cristóbal Colón, la Unidad Recreativa El Vallado y La Casona Fundación Carvajal.



¿Es cierto que la Universidad Icesi está vacunando en sus instalaciones?



Es cierto , pero en este caso usted debe agendar su cita a través del correo electrónico vacunemonosenicesi@icesi.edu.co al enviar su nombre completo, celular de contacto y fecha de nacimiento para esperar el llamado de cuándo y en qué horario recibirá la vacuna.



Me enteré que están vacunando en los barrios. ¿Cómo sabes si van a visitar mi sector?



Si usted está dentro del rango de atención de la Red de Salud Suroriente E.S.E de Cali, o sea Comuna 16, está hará visitas a los barrios y unidades residenciales a lo largo de la semana para vacunar a la población y hacer toma de muestras. Por ejemplo, hoy se tiene planeado visitar la Unidad Residencial el Edén de Comfandi entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Para saber cuándo y dónde harán visitas en el futuro, esté atento de las redes sociales de la ESE en su Twitter: @ESEsuroriente.



¿Qué nuevos anuncios se han hecho sobre las personas que tengan comorbilidades?



A pesar de que la semana pasada se dijo que de las personas con comorbilidades solo podían recibir la vacuna los mayores de 40 años, a partir de este lunes el rango se amplió desde los 16 años, según afirmó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.

“Antes de acercarse a cualquier megacentro de la ciudad, usted debe verificar que ya se encuentra postulado en el portal Mi Vacuna (https://mivacuna.sispro.gov.co) por la comorbilidad que usted tenga”, indicó la funcionaria.

¿Qué tipo de comorbilidades?



En total son 23 comorbilidades: hipertensión, diabetes,insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC, asma, obesidad grado 1, 2 y 3, en la lista de espera de trasplante de órganos vitales, post trasplante de órganos vitales, enfermedad isquémica aguda del corazón, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, enfermedad cerebro vascular, desórdenes neurológicos, Síndrome de Down, inmunodeficiencia primaria, esquizofrenia, autismo, trastorno bipolar, discapacidad intelectual y fibrosis quística.



Yo soy docente y fui a vacunarme el fin de semana, pero en el megacentro al que me acerqué me dijeron que no estaba inscrito. ¿Qué hago?



Esta fue una queja muy constante en los últimos tres días que incluso llegó a oídos de la Secretaria de Salud de Cali, quien contó: “En mis redes me escribieron algunos docentes que decían que ‘era una mentira’ que estuviésemos vacunando a esta población en los megacentros. Sin embargo, esto se debió a que al acercarse a estos puntos no aparecían en Mi Vacuna. Esto ya es un proceso de cada institución, dado que en su momento cada colegio público y privado envió los datos de su nómina al Ministerio de Educación y luego el Ministerio de Salud los aprobó”.



Por ende se recomienda a los profesores y personal administrativo de los colegios verificar tanto en la plataforma como con en las instituciones en las que trabaja si ya está hábil para recibir el biológico.



Ante cualquier duda del proceso de vacunación o agendamiento de citas, usted puede contactarse al 486 5555, opción 1, de la Secretaría de Salud Pública de Cali.

Este fin de semana se realizaron visitas de vacunación en los sectores de La Alborada y Ciudad 2000. Raúl Palacios / El País

Moderna llega en junio

Entre las seis millones de vacunas que se espera que lleguen a Colombia en junio, están comprendidas un total de 100.000 unidades de Moderna, las primeras de esta farmacéutica en el país.



¿Pero cuáles son las bondades de este biológico? Según el Ministerio de Salud, su eficacia para prevenir casos graves o la muerte es del 100 % y 94,1 % para prevenir el contagio del coronavirus. Además, se requiere de dos dosis y su temperatura de almacenamiento oscila entre dos y ocho grados celsius.



Las otras dosis que llegarán este mes son: 5 millones de dosis de Pfizer y 1 millón de Sinovac. Y esto se suma los 700.000 biológicos que llegan del mecanismo Covax.

