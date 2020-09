Juan Felipe Delgado Rodriguez

Sectores de cuatro comunas de la ciudad estarán temporalmente sin el servicio de agua este martes.



De acuerdo con el comunicado de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, la intervención se hace para ejecutar trabajos que optimizarán el suministro de agua potable.



Esto generará la suspensión temporal del servicio en sectores de las comunas 7 y 10.



En la comuna 10 los trabajos se llevarán a cabo entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m., afectando la continuidad del servicio en los predios ubicados en el sector comprendido entre las carreras 39 y 50 y las calles 13 y 14, en los barrios Santo Domingo, La Selva y Jorge Zawadsky.

De igual manera, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. se afectará el servicio en el sector comprendido entre las calles 70 y 73 y las diagonales 15 y 19 del barrio Siete de Agosto, en la comuna 7.



Entre las calles 18 y 25 (Autopista Simón Bolívar) y las carreras 66 y 70, en los barrios Unidad Residencial El Parque I y Llanos de la Hacienda estarán sin el servicio de agua entre las 9:00 a.m. y las 9:00 p.m., para realizar trabajos de reposición de red de acueducto.



Además, en la comuna 15, por trabajos de optimización de la red, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., se suspenderá el servicio de acueducto en la Calle 50 entre las carreras 33B y 34, del barrio El Retiro.



Para atender el desabastecimiento temporal Emcali anunció que, durante el tiempo de las maniobras, apoyará a los ciudadanos con un carrotanque que circulará de manera permanente en los sectores afectados.

Cabe recordar que en la ejecución de los trabajos se operarán hidrantes para extraer aire de la red, situación por la que se podría presentar, por poco tiempo o durante el restablecimiento del servicio, ligera alteración del color del agua, aunque esto no representa riesgos de salubridad.