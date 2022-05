Secretario Soler se defiende y dice que es parte de una persecución mediática a la Alcaldía

Continúa la polémica por un audio en el que el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, presuntamente habría amenazado al sargento en retiro, Alexander Chalá. Frente a esto, el funcionario aseguro que hace parte de una persecución mediática contra la Alcaldía de Cali.



"Es una persona que no conozco, en mi vida he visto, no me cae ni bien ni mal, y no me gusta ni victimizarme ni revictimizarme, lo único que le puedo decir es que yo no he amenazado a nadie, tengo un comunicado público y un audio completo que fue entregado a la Fiscalía desde la semana pasada, porque es una conversación privada", expresó el jefe de la cartera de Seguridad de la ciudad.



De igual forma, Soler aseguró que no existe ninguna denuncia formal en su contra por dicho audio, "no la hay. Hoy quiero decir que tiene alguien que explicar qué interés hay detrás de una persecución mediática contra la Alcaldía o contra el funcionario, que no está violando la ley", dijo.

Quienes me conocen saben de mi temperamento y forma de hablar, santanderiano y militar durante 30 años. No amenacé a nadie. Ni si quiera en el audio editado y sacado de contexto se entiende que amenazo la vida de alguien, pues allí hablo de denuncias ante las autoridades. Abro🧵 pic.twitter.com/uB4sinqpHn — Coronel (RVA) Carlos Soler Parra (@CarlosSolerP) May 20, 2022

El funcionario reveló que le hizo una petición al Fiscal General de la Nación, a la Procuradora General, al Contralor y al Ministro de Justicia. "Desde mañana (viernes 20 de mayo) hace diez días, se vence el término para que me den respuesta a ver dónde se dio la presunción de inocencia o si hay algún delito".



También contó sobre el audio filtrado, en el cual se escucha que Soler usa el término "cargarse", mientras se refiere al sargento Chalá. "El audio es compartido con una persona de manera privada, entonces yo ya hice un requerimiento y tengo que ir a la Fiscalía, a la persona privada, una persona muy cercana a mí y le digo "dime por escrito si compartiste el audio y por qué si es privado, lo compartiste, porque podrías estar en un delito". Si esa persona lo compartió, que me dijo que no, me lo debe decir por escrito, porque así lo pedí y como funcionario público, debe hacerlo", expresó.



Finalmente, el funcionario presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta interceptación ilegal a sus conversaciones, de donde asegura que sacaron el audio.



"Cómo es posible que estén espiando a las personas y de manera ilegal la coloquen en redes y lo filtren. Al otro lado de la Fiscalía tendrán que preguntarle a esta persona de redes sociales de dónde lo obtuvo, pero hay huellas electrónicas y perito electrónico, y mi dispositivo está con revisión para que miren que yo solo lo compartí con una persona y esa persona me está diciendo que no lo compartió, que la persona que lo tiene explique porque ahí está en curso un delito y estaríamos ante un grave espectro de violación de comunicaciones que viola la Comisión Americana de derechos Humana", aseveró.