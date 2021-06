Secretario de Seguridad responde a polémica: "desde la legalidad y la experiencia tengo derecho a portar mi arma"

Valentina Rosero Moreno

El secretario Carlos Soler indicó que su arma personal la porta todos los días y no solo cuando la Secretaría realiza operativos.

El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, se refirió a las imágenes en las que se le ve portando un arma de fuego durante el levantamiento del bloqueo de Puerto Rellena, que se realizó en la madrugada de este sábado, y aseguró que está actuando en el marco de la legalidad.



El Secretario se refirió al operativo realizado en Puerto Rellena y explicó que durante el desarrollo de este "su arma estaba enfundada".



Soler, quien hace aproximadamente un año es coronel retirado del Ejército, aseguró que su arma persona la porta todos los días porque, debido a su labor y a su pasado como militar, "es necesario que pueda velar por mi seguridad y la de mi familia".



"Para nadie es un secreto que mi formación es militar y ahora en el uso del buen retiro, quiero aportar para que esta ciudad recobre su estabilidad. Tengo todos los documentos en regla y sé que jurídicamente también la puedo llevar", dijo.

Comunicado oficial del secretario de @SeguridadCali respecto al arma personal que portaba durante operación articulada en Puerto Rellena. "Tengo derecho a portar mi arma, desde la legalidad, desde la prudencia y desde la experiencia”. ⬇️@AlcaldiaDeCali pic.twitter.com/oDxyHudyGT — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) June 27, 2021



El Secretario, quien estuvo al servicio del Ejército por cerca de 30 años, comentó que aunque porta su arma debido al riesgo por la situación que vive la ciudad, durante el operativo de Puerto Rellena esta "estaba enfundada y preservando sus medidas de seguridad".



Con relación a la polémica, la Secretaría de Seguridad aclaró que el Secretario adquirió el arma hace cuatro años y detallaron que él cumplió con todos los exámenes requeridos para el porte legal de esta.



"En Colombia está autorizado la venta y porte de arma de la industria militar y en lo que respecta al responsable de la cartera de Seguridad, los mismos fueron agotados hace más de cuatro años", indicó la Secretaría en un comunicado.



Entre tanto, Soler, quien actualmente es coronel de la Reserva Activa de la Institución, manifestó que ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección un esquema de seguridad personal porque tanto él como su familia han recibido amenazas.



"He hecho una solicitud para que se evalúen los riesgos y la seguridad sea asumida por un esquema de seguridad, sobre todo, por la cantidad de amenazas que he recibido en los últimos días, no solo yo, sino también mi familia", precisó.

