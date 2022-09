Un incendio en el interior de la galería de Siloé, en Cali, se registra en la tarde de este domingo. De acuerdo con el reporte, la emergencia se ha presentado en la Calle 1 con Carrera 52, en el sector de El Lido.



Al respecto, el Cuerpo de Bomberos de Cali informó que se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia con varias máquinas extintoras, ambulancias, carrotanques y una máquina de altura.



"En el lugar se encuentran 40 unidades bomberiles entre 5 máquinas bomba, 4 carro tanques, dos ambulancias, una máquina de alturas y un vehículo de logística", indicaron desde Bomberos.





Hasta ahora no se reportan personas heridas o muertas como resultado del incendio estructural que, según reportan en redes sociales, ha alcanzado gran magnitud.



Debido a que la emergencia no ha sido controlada en su totalidad, desde Bomberos recomendaron a la comunidad no utilizar por el momento el Mío Cable, para evitar que inhalen humo.



El Cuerpo de Bomberos de Cali se encuentra atendiendo la emergencia registrada en la tarde de este domingo en la galería de Siloé, donde un incendio ha afectado bodegas y locales del lugar. No se reportan heridos.



Hacia las 5:45 p.m. de este domingo las autoridades informaron que los Bomberos continuaban controlando el incendio estructural que se presenta en el interior de la plaza de mercado de Siloé.



Según se ha detallado, la emergencia ha dejado afectaciones a locales y bodegas del lugar donde, al momento, hay riesgo de propagación a otras estructuras y posible colapso de techo, por lo cual se evacuó el puesto de salud y viviendas aledañas.