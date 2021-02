Red hospitalaria del Valle baja a alerta naranja por disminución en ocupación de UCI

Andrés Camilo Osorio

Tras dos semanas en las que la red hospitalaria del Valle se mantuvo en alerta naranja, la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, anunció que esta descendió a amarilla, debido a la caída en la ocupación UCI, que este domingo llegó a un 77 %.



“Tuvimos una reunión con la mesa de especialidades para revisar la situación epidemiológica del departamento y hemos bajado en mutuo acuerdo el nivel de alerta, lo que significa que se puede reactivar toda la actividad quirúrgica que estaba pendiente, con la sola recomendación que todos los médicos, en compañía de sus anestesiólogos, sigan manteniendo medidas de autoprotección”, explicó Lesmes.



Agregó que de esta forma se priorizarán los procedimientos de los pacientes que más lo requieren, como los que tienen enfermedades que atentan contra su vida, pero con un llamado a que se evite que aquellos se agraven producto de la intervención y eleven la ocupación UCI.



“Con esta disminución de la alerta, le decimos al país que el Valle tiene la posibilidad de tener un manejo epidemiológico de la pandemia y que hay una continuidad en el elevado número de casos (alrededor de los 1000 diarios) que probablemente nos llevarán a una meseta, pero con más facilidad en la atención de los pacientes”, indicó la Secretaria.

Para Lyda Osorio, epidemióloga de la Universidad del Valle, “aunque los casos diarios han ido bajando (con un promedio de entre 300 y 400 en Cali), las hospitalizaciones aún son bastantes, al igual que la mortalidad (con alrededor de 12 casos diarios), quizá lo ideal es que por mes máximo haya cinco fallecimientos, pero uno no debería esperar que las personas pierdan la vida”.



Osorio agregó que pese al anuncio de la Secretaría, el mensaje no debe ser interpretado como una reducción en el autocuidado, sino “en que todavía estamos en alerta, que no debemos dejar de usar el tapabocas, respetar el distanciamiento de al menos 1.5 metros y evitar las aglomeraciones”.

“Tenemos niveles muy similares a los de octubre y septiembre, o sea que aún son altos, por lo que necesitamos un nivel similar al de mayo o abril. Y ahora que fue levantado el pico y cédula, el llamado también es a que las empresas que trabajan desde la virtualidad, lo sigan haciendo”, agregó la experta.



Además, recordó que el R0 (nivel reproductivo del virus) se encuentra en 1,04, o sea que por cada 100 contagios se presentan otros 104 en Cali. “La idea es que ese indicador esté por debajo de 1, pero no siempre va a bajar, por lo que lo más usual es que se mantenga en 1, lo que quiere decir que el covid sería endémico”, explicó.



Además, insistió: “Si bien ya iniciamos el proceso de vacunación, hay que recordar que esto solo es una medida complementaria entre otras opciones que tenemos para blindarnos ante el covid”.



Por su parte, Jorge Revelo, emergenciólogo de la Clínica Versalles, aseguró que “la alerta amarilla permite la reducción en la presión sobre los servicios de urgencia, sobre todo con una menor ocupación en las UCI que Cali abrió como áreas de expansión, pero en nuestro caso con una ocupación todavía, por la remisión de pacientes por diferentes EPS”.



Sin embargo, agregó que en dichas condiciones con menos presión hospitalaria, hay más facilidad de conseguir medicamentos como de relación muscular y sedación, que eran muy escasos en el segundo pico, a finales de diciembre e inicios de enero.