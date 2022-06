Recuperadas las estaciones, ahora el nuevo reto para el MÍO es recuperar los pasajeros

Después de que fueran entregadas todas las estaciones del MÍO que resultaron vandalizadas durante el paro del año pasado, el sistema masivo afronta un reto que se presenta desde la pandemia: la recuperación de los 450.000 pasajeros diarios que reportaba en 2019. Hoy apenas llega a 250.000 usuarios en promedio por día, y la meta más próxima es llegar a 100.000 más.



Según ha expuesto el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, una de las apuestas más inmediatas es terminar las otras obras de infraestructura que aumentarán la presencia del sistema en sectores en donde antes no estaba.



Por ejemplo, es clave el corredor de la Troncal del Oriente, que busca cerrar el circuito del MÍO, que involucra a toda la Calle 5 y la Avenida Simón Bolívar. Hoy las obras se concentran en el segundo tramo del proyecto, que tiene un avance superior al 85 % y se espera que sea entregado en el mes de julio.



Igualmente, se proyecta que para agosto concluyan las obras de la Terminal Aguablanca, cuyo avance está por encima del 90 %. La expectativa es movilizar más de 50.000 pasajeros del oriente de Cali.



Ortiz señaló que el ente gestor está trabajando con una consultoría mexicana desde el año pasado para contar con un plan de salvamento para el MÍO, del cual ya se tiene un resultado preliminar.



“Queremos migrar a un sistema inteligente e integrado de transporte público, que nos permita integrar todos los nodos de movilidad existentes. Esto también nos permitirá que el ente gestor (Metrocali) sea el que regule la operación y también recaude los recursos”, explicó el funcionario.



Además, se espera que a través de la Secretaría de Movilidad se lleguen a acuerdos con otras formas de transporte que ya están reguladas y funcionan en la ciudad, para colaborar con ellos dentro del mismo sistema.



Eduardo Bellini, gerente del concesionario Blanco y Negro, afirmó que lo más urgente en estos momentos es conseguir más conductores que manejen los casi 180 buses que están disponibles pero que no funcionan.



“Entre los operadores hay un déficit de 200 conductores. Hemos hecho todo lo posible, incluso con incentivos económicos, para que se vinculen más trabajadores. Una situación que también ha desmotivado a los que quieren ser conductores son los ataques vandálicos a los buses, en los cuales ellos a veces resultan heridos”, explicó Bellini.

​

Agregó el directivo que también ha incidido la proliferación de la piratería y las app de servicios móviles, puesto que han captado la fuerza laboral que el sistema masivo tanto requiere. Por otro lado, los operadores han denunciado que la piratería genera que el MÍO tenga $ 42 mil millones de pérdidas anuales.



Gonzalo Cucalón, subgerente de GIT Masivo, contó que se viene haciendo “un trabajo articulado para la recuperación del sistema”, con avances en seguridad para evitar hechos delictivos como hurtos en las estaciones.



“Para este segundo semestre será clave recuperar la cultura ciudadana medianamente buena que se perdió tras los efectos del paro. La recuperación de usuarios no es algo que solo dependerá de Metrocali, sino también de la Alcaldía a la hora de buscar estrategias para evitar el crecimiento del transporte informal”, opinó Cucalón.



Asimismo, Mauricio Venté, de la Liga de Usuarios del MÍO, aseguro que si bien es importante la reparación de todas las estaciones, algunas de las cuales les faltan detalles de obra por afinar, es necesario que el ente gestor y los concesionarios escuchen directamente las necesidades de los usuarios.



“Es muy distinto que ellos planteen soluciones en una oficina, en lugar de escuchar al usuario que vive la realidad del servicio en la calle y puede proponer cambios que lo mejoren”, explicó Venté.

Agregó que un elemento a destacar es el incremento de rutas o el cambio de algunas para elevar la cobertura en zonas en donde antes no llegaba el MÍO, pero considera que esto no basta si no hay suficientes flotas en las calles, con el fin de que los tiempos de esperan se reduzcan.

Cambio de rutas



Desde ayer cambiaron los nombres y recorridos de algunas rutas del MÍO:

-La A04 retomará su recorrido habitual, iniciando en la estación Manzana del Saber y terminando en Bella Vista.



-La A35A, que inicia desde la Terminal Paso del Comercio a Calimio Norte.



-A81, la cual inicia en la Terminal Calipso, recorriendo los barrios El Poblado y El Diamante.



-La P21E reemplazará la ruta P10A, y cubrirá desde Menga hasta Universidades.



-La P24B conectará con las estaciones del centro de Cali para luego seguir hacia la Avenida 6N.



-La P62A reemplazará la ruta P67, para una conexión más directa entre la Terminal Simón Bolívar y el corredor troncal de la Calle 5.



-La P62D reemplazará la P60D y cubrirá hasta la estación Américas.



-La P74 recortará su recorrido en la Carrera 50 para integrar el sector de la Autopista con la estación Unidad Deportiva.