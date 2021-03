Recomendaciones para que el covid-19 no lo sorprenda en los días santos

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Ante la llegada del tercer pico de Covid 19, la Semana Santa 2021 tendrá similares riesgos a la que se vivió en 2020, a pesar de que en Colombia se ha reportado hasta ahora la vacunación de un millón de personas, de ellas 132.000 en Cali y el Valle.



La situación preocupa, dado que la denominada inmunidad de rebaño está aún lejana, pues es necesario inmunizar a 35 millones de personas. En el Valle esa meta es de 3,7 millones de habitantes, y es difícil que se cumpla este año ante la lentitud del Plan Nacional de Vacunación.



El aumento progresivo de los contagios, según los especialistas, es una señal de que no se debe bajar la guardia en los días santos por el auge del turismo, los viajes aéreos y terrestres a sitios vacacionales y visitas a familiares.



Por ello, las autoridades sanitarias han implementado una serie de medidas de prevención y recomendaciones, ya que la curva de contagios en el país está otra vez en ascenso. El departamento del Valle acumula 205.715 casos de contagios, de ellos 144.291 en Cali, lo mismo que 6477 y 4065 fallecimientos, respectivamente, según los reportes oficiales.

Preocupa que las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, volvieron a tener ocupaciones altas. A la fecha, hay en el Valle 5790 personas en UCI, en tanto que 7845 están hospitalizadas.La Secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, explica que el covid sigue acechando a la población y prueba de ello es que el índice de reproducción de contagios saltó en los últimos días de 0,83 a 1, es decir, que por cada 100 personas se están contagiando alrededor de otras 100 en esta capital.



Con base en lo anterior, la funcionaria aconseja que “la mejor forma de pasar una época de oración es permaneciendo en el mismo hogar, junto a la familia que vive con nosotros”.



Destaca que “a los jóvenes les recomendamos no irse de fiesta y luego llevar la infección a sus padres o abuelos, quienes son los más propensos a enfermarse. En lo posible se debe evitar salir de casa si no es necesario”, anota.



Esta situación se explica, entre otras cosas porque parte de la población aflojó las medidas de autocuidado por la reapertura de comercios, sitios de diversión y la mayor movilidad social de los ciudadanos, un riesgo que aumentaría por los viajes y los desplazamientos en la Semana Santa.

Frente a esta nueva realidad, la jefe de la salud local advierte que se “nos viene un tercer pico epidemiológico, e infortunadamente vemos que muchos sitios de Cali se han relajado, y existe una falsa sensación de seguridad por las vacunas”.



Describe que “aún muchas personas no han recibido la segunda dosis, mientras otros grupos poblacionales todavía no han sido inmunizados”, y por lo tanto siguen quedando expuestas al riesgo de eventuales contagios del coronavirus.



Esos riesgos los ratifica la epidemióloga y docente de la Universidad del Valle, Lyda Osorio, al señalar que “las personas creen falsamente que están protegidas porque se vacunó a algún familiar, amigo o pariente, cuando lo real es que el virus sigue circulando y enfermando seriamente todavía a muchos individuos”.

La fe desde casa

​

A fin de evitar que la ola de contagios se dispare, las procesiones, los tradicionales Vía Crucis callejeros y las peregrinaciones masivas durante los días santos quedarán prohibidas a partir de hoy en Cali y en los 42 municipios del Valle del Cauca.



Las celebraciones religiosas estarán supeditadas exclusivamente a las iglesias con aforos controlados, según lo dispuso la Arquidiócesis de Cali.

Al respecto, la gobernadora Clara Luz Roldán dijo que las liturgias, misas y cultos tanto cristianos como católicos se transmitirán a través del canal Telepacífico “para que todas las personas estén cerca de sus creencias, ya que no podemos salir este año nuevamente”.



En tal sentido, la epidemióloga Lyda Osorio, recuerda que si bien la persona se vacunó, la inmunidad no se hace evidente de manera inmediata y puede tomar varios días o semanas para generar ese nivel de protección ya sea en la primera o segunda dosis.



La vacuna es una estrategia de prevención, pero “hay que seguir con las medidas de autocuidado general”, subraya la médica y docente.



Cali está entre las 15 ciudades colombianas que tiene hoy una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, del 80%, con el riesgo de que puede aumentar.

Control de aforo en iglesias

​

La Arquidiócesis de Cali adoptó un protocolo de bioseguridad para la Semana Santa, según anunció el arzobispo auxiliar, Luis Fernando Rodríguez. El mismo es el siguiente:



1. Se redoblan medidas de prevención durante las misas. Deberá respetarse el distanciamiento de dos metros entre los fieles.



2. Estricto cumplimiento de aforos por parroquia El templo cerrará cuando se cumpla con el aforo definido. En otros habrá registro previo y cupo limitado.



3. La mayoría de las misas serán transmitidas por la televisión, la radio y las redes sociales.



4. No habrá procesiones y desfiles con imágenes religiosas ni celebración del Viacrucis en vía pública.



5. Las parroquias de los barrios San Pedro, Valle del Lili, Caney, Ciudadela Floralia, Ciudad Taganga, Limonar, Unión de Vivienda Popular, San Fernando nuevo, Nueva Floresta y el Guabal, tendrán mayores restricciones de aforo.



6. Habrá controles especiales en La Catedral San Pedro Apóstol, Capilla La Ermita, Convento San Francisco, Capilla La Merced y San Fernando Rey, entre otras.

Alertas encendidas

A la fecha, el departamento apenas cuenta con un 25% de camas disponibles en las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, y en caso de un súbito incremento de casos, la atención hospitalaria podría complicarse durante la Semana Santa.



Sobre el particular, la Secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes señaló que durante los días de la Semana Mayor se aumentará la toma de pruebas PCR para hacer un rastreo de casos nuevos, y prevenir así nuevos contagios.



En total, se tomarán 8000 muestras en todos los municipios hasta el 7 de abril próximo. Y también habrá rastreo de brotes de influenza que surgen durante el invierno. Bajo esta nueva realidad, el reto es evitar que las UCI colapsen.

Recomendaciones

Acate las medidas de pico y cédula y toque de queda en los municipios donde vaya pernoctar si se va de viaje.



Utilice todo el tiempo la mascarilla cubriendo nariz y boca. Haga lavado de manos cada dos horas.



No organice ni participe en fiestas, ya que son fuente de contagio.



Evite viajar si tiene síntomas de gripa o dificultad respiratoria.



No salga de casa si tiene sospechas de covid. Si cree haber tenido contacto con alguien enfermo, hágase la prueba y aíslese por 14 días.



No se aloje en casas de familiares o amigos. No visite a parientes con los que no conviva, especialmente en donde hay adultos mayores.



Pernocte en un hotel con medidas de bioseguridad para que no haya contacto estrecho con otras personas.



No viaje si tiene programada la segunda dosis de vacunación. Recuerde que la primera inoculación no lo protege al 100%.



Prefiera los domicilios para comprar alimentos. Y guarde siempre protocolos de bioseguridad si va a mercar.



Quienes fueron vacunados deben seguir usando el tapabocas y mantener el autocuidado todo el tiempo.



Realice siempre visitas cortas y preferiblemente al aire libre.



No asista a almuerzos o cenas en lugares cerrados y de poca ventilación.



Quitarse el tapabocas para comer supone siempre un riesgo.



Si viaja en carro particular, los ocupantes deben portar mascarilla.



En lo posible llegue temprano a los restaurantes y que estadía sea corta en esos lugares.



Evite las aglomeraciones en sitios como el Lago Calima, Juanchaco y Ladrilleros, La Bocana, San Cipriano y Zabaletas y la Basílica del Señor de Los Milagros de Buga, entre otros.



Es obligatorio para los pasajeros de buses intermunicipales el uso constante del tapabocas durante todo el viaje. Igual cuando se acude a las terminales de transporte y a las taquillas de venta de tiquetes.

Todas las autoridades sanitarias coinciden en las familias no deben salir de casa por estos días para evitar el riesgo de un contagio en esta nueva ola del coronavirus.