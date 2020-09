Quedan 10 días para pagar multas de tránsito con descuento

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Hasta el próximo 21 de septiembre los conductores que tienen una multa de tránsito pendiente de pago tendrán tiempo para cancelar el 50 % del valor de la sanción y agendar el curso para infractores que es requisito para hacerse con el descuento.



Dicha extensión en el plazo para garantizar el derecho a la rebaja en el costo de las multas obedece a que la Secretaría de Movilidad suspendió los términos del proceso contravencional, teniendo en cuenta que el pasado lunes, 7 de septiembre, vencieron los términos para acceder al descuento de ley pero tanto la dependencia como los operadores privados han visto desbordada su capacidad para atender la demanda de infractores en los cursos.



De hecho, las citas agendadas para acceder a estos cursos están copadas durante lo que resta de septiembre y parte de octubre, según los registros de la Secretaría de Movilidad.

“El objetivo es garantizarle a los ciudadanos que pueden tener un plazo adicional para realizar el agendamiento y la cancelación de ese 50%. Desde agosto las personas pudieron agendar sus cursos con los centros integrados de atención y muchos no lo hicieron; aquí también es una tarea del ciudadano proceder a agendarse, y la opción es que en estas dos semanas lo puedan hacer”, indicó el titular de Movilidad, William Vallejo.



Sin embargo, Lina Cáceres, quien tiene pendiente de pago una multa por $467.000, reportó falencias en los trámites.



“He llamado dos días seguidos a la Secretaría y nadie contesta. Fui hasta Salomia y tampoco me atendieron, pero afuera de la sede de la Secretaría los tramitadores, por $15.000, agendan la cita cuando quieran; esto no puede ser”, denunció.

Hasta el pasado 7 de septiembre en la Secretaría de Movilidad Municipal había 155.242 sanciones pendientes de pago, de las cuales 80.148 son comparendos impuestos manualmente y otras 75.094 son fotomultas.

¿Por qué ampliaron el plazo para pagar?

​

Por ley, cuando el comparendo es notificado en vía, el infractor tiene cinco días hábiles para pagar. Aunque los términos de las contravenciones estaban suspendidos durante la fase de aislamiento obligatorio, se reactivaron el 1 de septiembre; esto significó que la fecha límite para pagar accediendo al curso y a la rebaja venciera el 7 de septiembre.



Sin embargo, al haber más de 100.000 multas represadas y una alta demanda de cursos, la Secretaría de Movilidad decidió aplazar la fecha límite de pago.

“En este momento nuestra capacidad es de 345 personas (para hacer el curso) diarias. Esa capacidad se vio limitada por la emergencia sanitaria”, esgrimió el secretario de Movilidad, William Vallejo.

¿Cuál es el plazo para el descuento?

​

La Secretaría de Movilidad Municipal, a través de la resolución 0745 de 2020, suspendió los términos de las actuaciones contravencionales hasta el 20 de septiembre, lo que quiere decir que durante una semana y media se podrán cancelar las sanciones con el 50 % de descuento en el valor total de la multa y agendar los cursos.

No olvide que el 21 de septiembre se reanudan los términos suspendidos y, al mismo tiempo, el quinto día hábil que tenían los conductores que tenían comparendos notificados de manera manual para cancelar la sanción acogiéndose a la rebaja de ley. Para poder hacerse al descuento no basta solo con el pago, es obligatorio cumplir con la clase en el día y horario pactado.

¿Cómo pagar y agendar el curso?

​

Para cancelar la mitad de la sanción y, de paso, agendar la cita para el curso de infractores puede comunicarse a la línea 4459000 o ingresar a la página web www.serviciosdetransito.com.



En caso de recurrir a la página web, debe ubicar y dar clic en el botón ‘Agenda tu cita’. En el sitio que aparece a continuación debe registrar los datos solicitados, como el tipo y número de su documento de identificación, su nombre, sexo, fecha de nacimiento y números de contacto.

El pago de las sanciones puede hacerse a través de esta plataforma web, vía PSE. Para agendar la cita para el curso de infractores debe escoger el día, la hora y especificar la sede donde quiere realizarlo.

¿Dónde se hacen?

​

Los cursos pueden realizarse en la Secretaría de Movilidad o en las sedes del programa Servicios de Tránsito, que es operado por el Centro de Diagnóstico Automotor, en Aventura Plaza, La Flora y el Centro Comercial Carrera.



De acuerdo con Mildred Arias, jefe de Contravenciones de Movilidad, la extensión del plazo para acceder al descuento en la multa únicamente aplica para quienes realicen el trámite a través de la Secretaría de Movilidad o del Cdav, no para los operadores privados.

Debido a la alta demanda de solicitudes y limitaciones logísticas para las clases (en promedio, y debido al distanciamiento, solo se puede recibir a 10 personas por salón), los cursos se podrán agendar hasta el 31 de diciembre, dependiendo de la disponibilidad.

¿Qué pasa si no se paga dentro del nuevo plazo?

​

En caso de no acceder al pago o el agendamiento de la cita para realizar el curso de infractores antes del 21 de septiembre, no podrá acceder al descuento del 50 % en el valor de la sanción que está pendiente de pago.



No obstante, después de esa fecha y hasta fin de este mes las personas que tienen comparendos pendientes tendrían que pagar el 75 % del valor de la sanción, es decir que el descuento sería del 25 % en el valor total de la multa.

Si los infractores tampoco cancelan en el plazo determinado para acceder al 25 % de descuento, deberán pagar el 100 % del valor de la sanción, teniendo en cuenta que empiezan a gestarse intereses de mora.

Avanzan el ‘papayazo’ y la amnistía

​

Actualmente, quienes tienen multas de tránsito pendientes por cancelar tienen dos mecanismos para ponerse al día y evitar procesos de cobro coactivo o futuros embargos.



La primera estrategia es la amnistía para los deudores de multas de tránsito, que les posibilita suscribir acuerdos de pago con los organismos de Movilidad. Dichos alivios comprenden hasta el 100 % en los intereses de mora y un descuento del 50 % en el capital.



Todo, siempre y cuando se pague este año o se entable un acuerdo de pago. La amnistía cobija las multas impuestas desde el 31 de mayo del 2020 para atrás, independientemente de las vigencias y el estado en que se encuentren. Las únicas sanciones que no se pueden someter a este mecanismo son aquellas relacionadas con alcoholemia.



De otro lado, con el ‘megapapayazo’ los deudores de multas de tránsito tienen un descuento del 100% en los intereses de cada multa y, además, un 20% de descuento sobre el valor neto de la infracción, siempre y cuando paguen antes del 31 de octubre.



En caso de pagar antes del 31 de diciembre, el deudor tendrá el 100% de descuento en los intereses de mora y una rebaja del 10% sobre el valor de la infracción.

Hasta el momento se han recaudado por estas multas atrasadas $68.000 millones.