¿Qué tan eficiente es el MÍO los fines de semana?

Jamir Mina

Si un usuario del MÍO quiere atravesar la ciudad de norte a sur durante el fin de semana se puede tardar aproximadamente 52 minutos. Esto si corre con suerte y aborda rápidamente las rutas T31 y E21, las únicas troncales y expresas que cumplen esa función en días no hábiles.



Ese mismo trayecto entre lunes y sábado se puede demorar menos de 35 minutos, ya que la oferta de rutas es más amplia.



Tanto los domingos como festivos, Metrocali disminuye la operación: las rutas pasan de 94 (utilizadas en un día hábil) a 77 y de los 758 buses habilitados, salen a operar 386 (51 % de la flota).



Esto quiere decir que de 13 rutas troncales y expresas que sirven para movilizarse desde polos opuestos de la ciudad en días hábiles, en domingos y festivos tan solo quedan 8. Salen de circulación las rutas E27, E27B, E31, E37, E42 y T42, y como opciones para transitar por la Calle 5 desde el nororiente o noroccidente hasta el sur se ofertan las T31 y E21, respectivamente.



Las quejas por esta reducción los fines de semana abundan en redes sociales, uno de los episodios que reavivó el debate se presentó el pasado lunes festivo, cuando centenares de caleños usuarios del MÍO se quedaron 'varados' en Pance.



"Lo que pasó fue algo que se nos sale de las manos, porque hubo una gran cantidad de personas que se dirigieron a ese sector. Nosotros doblamos la operación de la ruta alimentador A14B, que opera con 13 buses y ese día le pusimos 24, pero el problema no era ese, sino el traumatismo vehicular. La cantidad de vehículos no hace nada si la calle no se mueve", explicó Andrés García, director de operaciones de Metrocali.



Sin embargo, los reparos de los usuarios por falta de buses no solo llegaron desde el sur de Cali, en estaciones del norte y oriente también hubo inconvenientes, según denuncias expuestas en la Fan Page de Facebook MÍO Usuarios.



Por ejemplo, el usuario Bryan Javier Hurtado escribió: "Lo peor es que llega domingo y festivo y quitan la E37 y E31, ¿entonces para qué suben el precio del pasaje?". En otra publicación mostró su descontento, porque según él, Metrocali no piensa en las personas que trabajan los fines de semana.



La respuesta de García al retiro de estas rutas en días no hábiles se sustenta en que los fines de semana el masivo transporte a alrededor de 175.000 pasajeros, 37 % menos de los que moviliza entre lunes y viernes, cuando los usuarios ascienden a 483.000.



"Los motivos de viaje en un domingo son muy distintos, porque por ejemplo, la gente no va al centro; su objetivo, en gran mayoría, no es ir a buscar destinos por cuestiones laborales, sino recreativos", puntualizó.



Esta apreciación no es compartida por Mauricio Venté, miembro del Comité de Usuarios del MÍO, quien cree que "el servicio los fines de semana requiere una reestructuración, porque hay gente que trabaja y estudia los fines de semana. Metrocali no puede suponer que la ciudad se queda quieta en estos días".



Reconoce que hay rutas que pierden importancia los fines de semana, pero reclama mayor planificación en las que soportan todo el peso de las faltantes.



En redes sociales los motivos de las quejas son diferentes, pero llegan siempre al mismo punto: molestia con el MÍO por su servicio, especialmente los fines de semana.



"Mi familia vino del Huila y los lleve a conocer la ciudad y también para que vivieran la experiencia en MÍO Cable, pero tuvimos que esperar una eternidad en la estación Fátima (norte de Cali), cuando llegó la ruta T31 no le cabía un alma. El paseo se dañó", exteriorizó Wilmer Monroy, usuario del sistema.



Andrés García no considera que el turismo de Cali se vea comprometido por la operación del MÍO en días festivos. "Cada siete minutos despachamos una ruta troncal, y en el caso de la T31 llega en 28 minutos a Unidad Deportiva para que los ciudadanos hagan conexión con el MÍO Cable".



Pero admite que hay cosas por mejorar en el sistema, sobretodo en la operación de los fines de semana.

"Estamos en constante revisión, para este año vamos a adelantar estudios aislados para atender los deseos precisos de viajes que tiene la gente en los domingos", concluyó García.