"Cali puede ser escenario de conversación": Ospina propone ser sede de diálogos de paz

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció sobre el proyecto de ley para la "paz total", radicado este martes en el Congreso de la República, específicamente, sobre la nueva facultad que se otorga a los alcaldes para iniciar diálogos humanitarios con grupos armados.



Ante este proyecto de ley, el alcalde de la ciudad fue enfático en que estas conversaciones deben darse bajo la supervisión del Gobierno Nacional, pues los alcaldes no podrán adelantar un proceso de paz de manera autónoma.



"No puede ser ahora que, a cada alcalde, cada gobernador, o cada región se le ocurre construir su propio formato de acuerdo; es más o menos descentralizado, pero con conducción nacional", dijo Ospina.



Lea aquí: Listo proyecto de "paz total" del gobierno Petro: este martes se radicará en el Congreso



Asimismo, propuso que la ciudad fuera sede de diálogos con estos grupos armados. "Cali puede ser el escenario logístico, de conversación (...) para adelantar diálogos que necesitan ser desarrollados con actores ilegales y con la propia ciudadanía", añadió.



Por otro lado, Ospina aseguró que los firmantes del Acuerdo de Paz con las Farc volvieron a las armas, porque "no hubo complementariedad, trabajo sistémico y deseos de construir un acuerdo de paz duradero".