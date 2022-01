Prohíben eventos masivos en Cali durante las próximas dos semanas, ante pico de covid

La administración municipal anunció que la ciudad no será sede de ningún concierto o evento masivo durante las próximas dos semanas, la determinación se tomó en el comité científico técnico que se realizó para la creación de estrategias que mitiguen el impacto del cuarto pico de contagios en Cali.



Así lo comentó el alcalde, Jorge Iván Ospina: "nosotros ya estamos en este pico, es importante no retar la muerte, ni retar al covid y por lo tanto ningún tipo de concierto, ni ningún tipo de evento masivo se podrá desarrollar".



Agregó que por fortuna no se tenía ningún evento programado, sin embargo, si se quisiera realizar alguno no tendría permiso de la administración.



"Esos eventos no tienen permiso, no recomendamos realizarlo y le explicamos a la comunidad que no se deben realizar, por fortuna la ciudadanía ha sido consiente de esto".



A la reunión asistieron la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres; el de Educación, José Darwin Lenis; el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet y la jefe de la oficina jurídica, María del Pilar Cano.



