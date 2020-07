Primeras horas del toque de queda de este domingo en Cali trascurren con normalidad

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Esta jornada, que empezó a las 8:00 p.m. de este domingo y va hasta las 6:00 a.m. del lunes (festivo), ha transcurrido con normalidad en casi todos los sectores de la capital vallecaucana.

Las autoridades reportan que las primeras horas de la tercera jornada de toque de queda, programada para este fin de semana, avanzan con normalidad y buen comportamiento en la mayoría de la ciudad.



Los operativos de control, inspección y vigilancia comenzaron en los principales parques de la ciudad, ya que en los últimos días se han recibido varios reportes de personas que acuden a estos sin las medidas de bioseguridad.

De acuerdo con Guillermo Londoño, subsecretario de la Política de seguridad de Cali, en el parque El Ingenio, al sur de la ciudad encontraron a algunos vendedores ambulantes, quienes se retiraron del sector una vez hizo presencia la autoridad.



"Podemos evidenciar que el parque está solo y eso es porque la gente ha comprendido que después de las 8:00 p.m. nadie puede estar en la calle", señaló.



Por su parte, el general Manuel Antonio Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que si bien se han encontrado algunas personas que no cumplen con las medidas de seguridad, en lineas general se han encontrado con un buen comportamiento de la comunidad.



"Hemos visto que algunas personas no están cumpliendo con as medias de bioseguridad, pero en general hemos visto que la ciudadanía se está acogiendo a las medidas establecidas por la Alcaldía", apunto.

Cabe mencionar que aunque la mayoría de las personas están acatando la medida del toque de queda, en redes sociales ya empiezan a llegar reportes de alteración al orden público en algunos sectores del oriente de Cali.



Noticia en desarrollo...

#AEstaHora se lleva a cabo un operativo sorpresa en el Parque El Ingenio de #CaliCo , donde la autoridades encontraron gran cantidad de personas realizando diferente tipo de actividades ad portas del inicio del toque de queda.



#AEstaHora continúa el operativo sorpresa en el parque El Ingenio de #Cali, donde se busca que los ciudadanos acaten el Todo de Queda y la Ley Seca impuesta por la Alcaldía.



Este es el balance de Guillermo Londoño, subsecretario de @SeguridadCali.



