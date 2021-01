¿Por qué se desplomó la favorabilidad e Jorge Iván Ospina?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El desempleo, la falta de articulación con los gremios económicos y una sensación de “despilfarro” de recursos en la Feria virtual y el alumbrado móvil, serían las principales razones que, según analistas, explicarían la considerable caída de la favorabilidad del alcalde Jorge Iván Ospina en las más recientes encuestas.



La politóloga Stefanía Gaviria considera que, con la realización de la Feria de Cali virtual, el Mandatario no supo escuchar las peticiones de los ciudadanos, quienes sugirieron otras formas de reactivación económica más tangibles y, de paso, quedaron con la sensación de que en el evento hubo un “despilfarro” de recursos, mientras que creen que el alumbrado fue un “fiasco porque no llegó a toda la comunidad”.



Asimismo, agrega que las medidas estrictas que tomó Ospina para frenar la propagación del Covid-19 en la ciudad no beneficiaron a toda la población y terminaron afectando a varios sectores.



“Por eso es que los gremios se han manifestado, esto refleja una falta de integración entre el gobierno local y los demás sectores de la sociedad. Además, el Alcalde es una persona muy grosera y soberbia por las redes, que en vez de fortalecer el vínculo con el ciudadano, lo que hace es deslegitimarlo y pordebajearlo”, argumenta Gaviria.

Puede leer: "En Alcaldía usan contratos interadministrativos para malversar recursos": Elmer Montaña

Por su parte, el coordinador del grupo Control Cívico Colombia, Elmer Montaña, asegura que será “casi imposible” que el alcalde Jorge Iván Ospina recupere la credibilidad en el tiempo que le queda de mandato.

“Así como malversó los dineros públicos en diciembre, esta malversando su capital político”, señala.



Montaña sostiene que la caída de imagen de Ospina se debe en primer término al estilo como gobierna. “Todo el mundo dice que el Alcalde no escucha, que hay demasiada arrogancia y que tiene una actitud pendenciera de responderle a los críticos con dos piedras en la mano”.

Y añade: “...Pero creo que lo principal es que los caleños perdieron la confianza en el Alcalde por los malos manejos de los dineros... las consecuencias pueden ser desastrosas porque la ciudad no le va a obedecer al Alcalde en medio de una pandemia”.

Cientos de ciudadanos rechazaron la Feria Virtual. No obstante, los artistas que participaron en el evento dicen que fue un impulso para el sector cultural. Especial para El País

Finalmente, el coordinador de Control Cívico Colombia, añadió que esta pérdida de confianza de los caleños en Jorge Iván Ospina, obedece también a la ingerencia de otros actores.



“También por el hecho de que está cogobernando con sus hermanos y con (Juan Carlos) Abadía -exgobernador del Valle-. Eso ya es un insulto para la ciudadanía caleña y la gente ya no soporta eso”, advierte.



Entre tanto, el concejal Roberto Rodríguez asegura que toda la culpa de la desaprobación de Ospina no se le puede achacar al covid, sino a la sensación de corrupción que hay entre los ciudadanos con respecto a su gestión.



“En el caso de Cali, la suspensión de funcionarios por parte de la Personería por temas contractuales. En este sentido, el Alcalde debe conformar un equipo institucional que acompañe los procesos contractuales”, comenta el cabildante.

Por su parte, el concejal Fernando Tamayo sostiene que las estructuras políticas que eligieron a Ospina lo tienen preso y eso hace que los caleños de a pie no se sientan representados. “La gente que lo rodea, incluso muchas personas en el Concejo, creen que Ospina se eligió para ellos y para las personas que hicieron campaña y eso es nefasto. Se les olvidó que es el Alcalde de toda una ciudad y no de solo un sector”.

De acuerdo al concejal Carlos Andrés Arias, en Cali hay cerca de 350.000 personas desempleadas.



Voces desde la Alcaldía

​

Los movimientos desfavorables en los monitoreos realizados por firmas encuestadoras no han dejado indiferente al Mandatario: “¿Si me preocupa la caída en 30 puntos de favorabilidad? Sí y mucho; por el futuro de Cali, por la necesidad que tenemos como territorios de tener gobiernos fuertes para poder liderar la salida a los momentos difíciles que vivimos. ¿Me quedaré quieto? ¡No! Aprendemos, debemos ajustar”, escribió Ospina en su cuenta de Twitter el pasado miércoles en la noche.



Jesús González, secretario de Gobierno de Cali, señala que es natural que las medidas de contención frente al covid, que han chocado con las demandas sociales, económicas y productivas, hayan generado un agotamiento ciudadano que ha tenido un impacto en la gobernabilidad de los alcaldes del país, y no solo en la gestión de Ospina.



Agregó que esta caída en su imagen es una oportunidad para fortalecer la presencia de la Alcaldía en los territorios y mejorar el diálogo con los gremios y los caleños.



“Desde la salud pública, el manejo que el señor Alcalde le ha dado al covid ha sido ponderado. Él es un médico que ha estado al tanto de cada una de las medidas que se han tomado, tratando de mantener un equilibrio entre la protección de la salud pública y la construcción de alternativas que no generen impactos grandes”, sostiene.



Entre tanto, el concejal Carlos Arias manifestó que el desempleo y la informalidad laboral que hoy vive Cali son consecuencia de factores externos que han afectado el desarrollo normal de la ciudad. “Pero Ospina ha tenido gestiones muy positivas, como el tema de la seguridad alimentaria con los más de 500 comedores en los que se atienden más de 500.000 personas”, dice Arias.

Revocatoria

​

Además de la pérdida de favorabilidad, el Alcalde de Cali también se enfrenta un proceso de revocatoria de mandato, iniciativa liderada por un grupo de movimientos ciudadanos.



Por ello, el próximo 10 de febrero el Mandatario deberá presentarse a una audiencia pública citada por el Consejo Nacional Electoral.



Para que las solicitudes de revocatoria del mandato sean válidas, los promotores de la revocatoria deberán presentar como mínimo un número de firmas correspondiente al 30% de los votos que haya obtenido cada mandatario durante su elección.