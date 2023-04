Por presuntos contratos con un primo, Procuraduría abre otra investigación al alcalde Ospina

Los líos de Jorge Iván Ospina con los entes de control también se extienden a la Procuraduría General de la Nación, ente que abrió investigación previa en su contra por presuntas irregularidades en la contratación.



¿La razón? De acuerdo con el ente de control, Ospina presuntamente había celebrado contratos con un pariente.



“Al parecer esa entidad (la Alcaldía de Cali) habría realizado múltiples negocios jurídicos con Christian Moreno Herrera, quien tendría parentesco con el alcalde Jorge Iván Ospina Gómez, situación que conllevaría a una presunta vulneración del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones”, informó la Procuraduría.



El hecho fue dado a conocer por el concejal Roberto Ortiz, quien a su vez celebró que se haya tomado esta decisión por parte de los organismos de control a nivel nacional.



“Es una buena noticia que la Procuraduría quiera decir de una vez por todas, de los cientos de casos que debe tener Ospina, si es que en verdad ha favorecido a personas cercanas a él, pero debe llegar a un buen término porque ya los caleños dicen que solamente abren procesos pero nunca pasa nada”, comentó Ortiz.



De acuerdo con la Procuraduría, el presunto monto de los contratos celebrados con esta persona son de alrededor de $ 63.000 millones y fueron firmados con distintas dependencias de la Administración Municipal.



“Ese es el monto que aparentemente se conoce, pero extraoficialmente serían más de $ 200.000 millones que se habrían realizado mediante terceros porque cuando ya se descubren pues empiezan a contratar al amigo y al otro amigo”, agregó Ortiz.

¿Quién es Christian Moreno Herrera?

Este hombre, de acuerdo con una investigación de Las2Orillas, al parecer es un primo del alcalde Jorge Iván Ospina que es propietario de la empresa CCMH y a la vez fue representante legal de Esdras MD Ingeniería, empresas que figuran como integrantes de consorcios encargados de importantes obras en la ciudad.



El País y Semana al corroborar información del Secop II se encontró que Esdra MD Ingeniería tiene un 40 % de participación en el Consorcio Bienestar Animal, el cual es encargado de construir el Centro de Bienestar Animal, misma obra que tuvo sobrecostos por alrededor de $ 2800 millones, 7 prorrogas, 2 suspensiones y que hasta el momento no se ha entregado.



Otras obras en las que han estado involucradas estas empresas son el tramo 5 del Parque Cristo Rey ($ 27.000 millones), mantenimiento y adecuación a la Plazoleta Jairo Varela (más de $ 4200 millones), adecuación al Estadio Pascual Guerrero (Más de $ 520 millones), entre otras.



Ante esto, María del Pilar Cano Sterling, directora del Departamento Jurídico de la Alcaldía de Cali, resaltó que esta es una indagación previa y que otorgarán toda la información que el órgano de control requiera.



“Se señala un presunto parentesco de cuarto grado del señor Alcalde con el ingeniero (Christian Moreno), pero de acuerdo con lo dispuesto en el literal b) del numeral segundo del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, no está presente ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, pues las mismas se extienden hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos o nietos)”, explicó.



La directora jurídica indicó que la causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar también se extiende al segundo grado de afinidad (suegros, cuñados, yerno y nuera) o primero civil (padre adoptante, hijo adoptivo) con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, ni tampoco la inhabilidad constitucional que consagra el artículo 126 y se extiende hasta el cuarto grado de consanguinidad.



Además, Cano Sterling precisó que las contrataciones de Moreno se hicieron en procesos de licitación pública para garantizar la transparencia y dar la oportunidad de participar a otros proponentes.



“La contratación estatal es reglada y se adelanta con fundamento en los Pliegos Tipos que estandarizan los requerimientos en las licitaciones públicas, que aseguran mayor transparencia, democratizan la contratación y promueven la participación de un mayor número de oferentes al tener condiciones de inalterabilidad por los cual las entidades estatales no pueden incluir o modificar las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación”, concluyó.