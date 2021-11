Polémica por las declaraciones de Ospina a las críticas por la llegada de la Minga a Cali

Una fuerte polémica han generado las declaraciones del alcalde Jorge Iván Ospina sobre las críticas que ha generado la llegada de la minga indígena del Cauca a Cali, el próximo 10 de diciembre, para participar de una gran movilización que ha sido convocada para esa fecha.



"Vamos a manejar el tema con respeto, siempre. Como colombianos pueden transitar por cualquier parte del territorio; va a haber un protocolo donde debe estar el ministerio público, la Secretaría de Paz, la Personería, la Defensoría y la Procuraduría. Debe haber un plan de movilidad y un punto donde ellos van a llegar y estar en sus reflexiones de sociedad", dijo el alcalde Ospina.



Antes esas declaraciones, algunos congresistas expresaron su preocupación y cuestionaron la mesura con la que, según lo indicado por Ospina, sería recibida la Minga. Por lo cual, hicieron un llamado a que se apliquen "medidas de prevención" para evitar que se registren alteraciones al orden público o retenes ilegales.

Christian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del partido Centro Democrático, fue uno de los primeros en pronunciarse y, haciendo referencia a los desmanes registrados en mayo en el marco del paro nacional, aseguró que las medidas de la administración municipal deben ser más drásticas.



"Organizaciones indígenas anunciaron intención de regresar a Cali. Solicitamos públicamente a la Alcaldía que tome las medidas de prevención para impedir que la ciudadanía sea víctima de bloqueos, retenes ilegales o desabastecimiento", aseveró Garcés.



Por su parte, el senador por el mismo partido, Gabriel Velasco, comentó que la vez pasada los indígenas que hacían parte de la minga "acabaron con la estatua de Sebastián de Belalcázar. ¿Ahora qué falta? ¿Qué falta, Alcalde, que hagan en Cali? ¿que destruyan las Tres Cruces?".



Comentarios que Ospina no solo rechazó, sino que además, tildó de "racistas" porque, según dijo, son representación de una "ausencia total de realismo y consideración política para tratar los conflictos".



"Debo decirlo detrás de los planteamientos de los congresistas Christian Garcés y Gabriel Velasco existe un profundo racismo", escribió el Mandatario local en su cuenta de Twitter.

Pero la polémica no terminó ahí, puesto que tanto Garcés como Velasco replicaron las acusaciones del Alcalde.



"El Alcalde siempre, para evadir sus responsabilidades, convierte el debate público en discusiones entre luchas de clases y conflictos políticos. Ahora está diciendo que soy racista, situación que no es cierta. Como muchos caleños, estamos es solicitando que se garantice el orden público para que no venga nadie a nuestra ciudad a generar violencia", dijo Garcés.



Y agregó, "Cali es una ciudad de puertas abiertas, vivimos orgullosos de nuestros orígenes; pero una cosa es la pluralidad de etnias y otra muy diferentes es darle carta abierta a cualquiera a que vengan a generar problema. Los indígenas no son el problema, lo son las organizaciones como el Cric que usan a estas comunidades para violar los derechos de la mayoría que fueron afectados durante el paro por un Alcalde que no rechazó la tumbada de la estatua de Sebastián de Belalcázar; esperamos asuma sus competencias", mencionó.



Por su parte, el senador Velasco también respondió el comentario de Ospina e indicó que no comprende el porqué el Alcalde los trata de "racistas" cuando tanto él como Garcés están del lado de los ciudadanos.



"La vez pasada la Minga llegó a Cali, destruyó la estatua y desde ahí en adelante se desataron los hechos de violencia que tuvieron atrapada a la ciudad por 45 días. Una Minga que determinaba quiénes podían pasar por los sectores bloqueos y que productos circulaban, todo por la falta de autoridad del Alcalde y su desgobierno", acotó Velasco.



Finalmente, el Senador recalcó que las solicitudes de medidas más contundentes no buscan generar divisiones, sino por el contario, lograr que la comunidad no se vea afectada por posibles hechos violentos.



"Lo único que estamos pidiendo es que se pare del lado de los ciudadanos, que se generen las medidas preventivas y no vuelva a pasar lo que sucedió cuando no hizo nada para controlar los hechos que se sobrevivieron en la ciudad", puntualizó.

