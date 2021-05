Plantón de trabajadores del MÍO frente al CAM, centro de Cali, este martes

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Trabajadores del MÍO se congregan en el centro de Cali para rechazar el uso de buses de transporte público, pese a que el sistema de Metrocali aún no opera al 100 % de su capacidad.

Trabajadores del MÍO adelantan un plantón este martes en la Plazoleta Jairo Varela y sobre la Avenida 2 Norte, frente al CAM, en el centro de Cali.



El motivo de la protesta es rechazar el uso de buses de transporte público colectivo, que por estos días, tras la afectaciones al sistema MÍO durante las protestas, recibieron un espaldarazo de la Administración.



Al menos 290 buses vehículos entre buses, colectivos y camperos fueron habilitados para cubrir 28 rutas, en el marco de la campaña 'Rutas de la Reconciliación'. Empresas como La Ermita, Montebello, Alameda y Decepaz, entre otras, hacen parte de la estrategia.



"Rechazamos contundentemente la decisión del alcalde de retornar a las calles el transporte público colectivo. Es una decisión que nos retrocede unos 15 años. Están en riesgo más de $2 billones que se han invertido en toda la infraestructura del sistema (MÍO) durante los últimos años", dijo Gonzalo Cucalón, subgerente de GIT Masivo.



Ante estos reclamos, el secretario de Movilidad, William Vallejo, dijo que estos buses de transporte público operan bajo autorizaciones otorgadas en el pasado y no recientemente.



"Las rutas se han venido prestando con una flota que aún tiene una vida útil y unas tarjetas de operación vigentes", aseguró.



Vallejo niega que su dependencia haya "habilitado, liberado o creado nuevas empresas, rutas o dado facultades para que se amplíe la prestación de servicio público colectivo urbano en Cali".



Por su parte, Cucalón expone que, pese a la vandalización de cerca de 50 buses y estaciones durante los primeros días de las protestas, el sistema puede adaptarse.



"El sistema troncal no está disponible en un 60 %, pero tenemos toda la capacidad para operar dentro del carril mixto con buses padrones y complementarios. Podemos hacer una flexibilización de las rutas", aseveró.



Y complementó: "Rechazamos contundentemente la decisión de revivir el transporte público, a sabiendas que la fecha máxima de salida de ese transporte era marzo de 2021 y que se tenía que respetar la exclusividad del sistema".



Tras los daños al sistema, el MÍO ha habilitado paulatinamente rutas y estaciones.



Los asistentes al plantón del MÍO se unirán a la marcha del silencio que dará inicio a las 10:00 a.m en el Bulevar del Río.