Piden más controles sanitarios en el MÍO para evitar contagios de covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Congestión de personas, incumplimiento de las normas de distanciamiento, pasajeros usando el tapabocas de manera incorrecta o sin este y largas esperas son algunas de las denuncias de usuarios dentro de las estaciones, terminales y buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali, MÍO.



Julieth Rodríguez, usuaria del sistema, quien usualmente aborda en la estación de Unidad deportiva frente a Cosmocentro, aseguró que:

“Al tomar la ruta P47A (que comprende de 35 paradas desde la Calle 25 entre 42c y 42b hasta la Terminal Andrés Sanín; con un recorrido de aproximadamente 40 minutos), estaba repleta, no había respeto por el distanciamiento social, no se respetaba el no uso las sillas con las cintas amarillas, habían muchas personas con el tapabocas debajo de la nariz, incumpliendo todos los protocolos”, dijo.

El pasado 1 de septiembre el país entró en ‘Aislamiento selectivo’ y la Alcaldía de Cali dio paso a la reactivación de actividades cotidianas en la ciudad. Según el Gobierno Nacional los sistemas de transporte masivo tienen autorización de movilizar el 50 % de la capacidad de los buses, esto con el propósito de garantizar la distancia de personas dentro del MÍO y minimizar los riesgos de contagio por el Covid - 19.



“Hoy por el tema de la pandemia se ha reducido la cantidad de pasajeros en el sistema, pasando de al menos 500.000 pasajeros a 200.000, es decir, un poco menos”, manifestó, Mauricio Venté, vocero de la Liga de Usuarios del MÍO.



Y agregó: “Aunque bajó la cantidad de usuarios se nota que los buses van llenos, por el tema de incumplimientos por parte de las empresas operadoras, quienes no tienen toda la flota disponible, y también por la disputa de estos con Metrocali que no les permite dar un mejor servicio”, manifestó Venté.



De 160 buses provenientes de la empresa operadora Unimetro, 80 de estos se quedan en el patio. “Esos que se quedan en el patio podrían estar prestando el servicio”, añadió el vocero de la Liga de Usuarios del MÍO.



A medida que los buses se van llenando, las personas tienden a concentrase en un solo lugar y a generar aglomeraciones.



“Incluso cuando viajan con familiares o amigos se sientan juntos a pesar de que recomiendan no hacerlo”, precisó Venté.



Las rutas A18, que comprende el sector de Estación Universidades hasta la Hacienda El Castillo y la A19A, desde Comfandi, Pance hasta la Estación Universidades, ubicada cerca al Centro Comercial Jardín Plaza, según Oscar Javier Ortiz, presidente de Metrocali, son las rutas en las que más se han presentado situaciones de aglomeración y quejas. “Sin embargo, desde operaciones monitoreamos todo el día y estamos solucionando rápidamente”, aseguró Ortiz.



Por su parte, la Secretaría de Salud de Cali, informó que al comenzar el aislamiento selectivo a causa del Covid - 19, se tomaron 290 muestras PCR para detectar el coronavirus en el sistema de Transporte Masivo, de las cuales 11 % (31,9) fueron positivas, “se puede resaltar que el virus está circulando en la ciudad y que estas personas asintomáticas pueden ser transmisoras del virus”, dijo Miyerlandi Torres, secretaria de salud de Cali.

Según, Robinson Pacheco, epidemiólogo de la Universidad Libre, no se debe tener una “falsa seguridad de salir a la calle pensando que ya no hay virus, nosotros mismos tenemos ya la vacuna y es el autocuidado”, expresó.

Denuncian aglomeración en estaciones como La Ermita, Centro y Meléndez; y rutas como: P21B, P12A, P47C y P30A, T50, T40, T42, T47B, T57 y T31.

A su vez, epideomologos contratados por la Alcaldía de Cali, aseguraron que “el riesgo del MÍO es estar junto a quien haya tenido contacto con un Covid-19 positivo o esté pendiente de resultados; y en el MÍO si uno no se cuida, está a menos de 1 metro, por más de 15 minutos con alguien que usted no sabe si tiene síntomas o sea positivo para el virus, corre el riesgo de contagiarse”.

¿El autocuidado en el masivo?

-Mantener distancia de 2 metros cada persona; hacer uso del alcohol glicerinado personal; desinfectar barandas, pasamanos, etc... limpiar las manos constantemente; hacer uso del tapabocas que cubra tanto la nariz como la boca.



-Tratar de permanecer la menor cantidad de tiempo en los buses o estaciones porque el riesgo aumenta por más largo que sea el trayecto.

Evitar acciones como: quitarse el tapabocas, hablar, cantar, conversar, comer dentro del bus o la estación.



-El aire acondicionado dentro de los buses del MÍO, no evita la circulación del Covid-19. Lo que crea es corrientes que mantiene circulando al virus en el espacio dentro del bus.



-Si tiene que desplazarse en distancias cortas, mejor camine.

Denuncian incumplimiento de pagos

​

Trabajadores del operador del MÍO Unimetro denunciaron incumplimiento de pagos por parte de la Administración de la empresa.

“Hay una serie de incumplimientos con el salario y seguridad social; nos deben ya 2 quincenas”, expresó Jaime Jiménez, miembro del sindicato de Unimetro.



A causa de esta situación, presentaron bloqueos en el patio y taller de buses de Puerto Mallarino en el barrio San Marcos, generando disminución en la flota y demora en las rutas.



“Tenemos que reclamarle a Unimetro porque con ellos es que firmamos un contrato, no con Metrocali”, añadió Jiménez.



Guillermo Ramírez, gerente de Unimetro, aseguró que esto se debe a que “desde marzo Metrocali debe 5 quincenas con 3 en mora; es decir, $6141 millones y hace que no podamos cumplir con los pagos”, dijo.

Y añade: “El presidente de Metrocali confirmó que hasta el próximo lunes nos pagarían lo que deben; situación que dudamos, debido a la posible liquidación que se puede presentar”, dijo.