El pico y placa en Cali para este lunes 1 de agosto de 2022 aplica para los vehículos particulares con las matrículas terminadas en dígitos 5 y 6.



Cabe recordar que esta medida será de 14 horas continuas de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.



A partir de este lunes la rotación del pico y placa será así:



Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.



De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, se tendrán dos semanas de pedagogía a la ciudadanía para informar sobre todos los aspectos que implican estos cambios, es decir que no se emitirán multas económicas por no cumplir la norma, sino llamados de atención.



Asimismo, cabe mencionar que no tendrán restricción para movilizarse los vehículos híbridos, camiones de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas según su licencia de tránsito, taxis y buses del servicio público, las motocicletas y los carros de la Alcaldía de Cali.