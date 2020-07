Periodista caleño falleció por covid-19 este sábado

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Luego de una intensa batalla contra el covid-19, el periodista Vladimir Largacha falleció en la madrugada de este sábado.



De acuerdo a las primeras versiones, el deceso se produjo sobre las 4:30 de la mañana, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Valle.



El comunicador permanecía desde la semana pasada internado en el HUV donde presentó mejoría y se esperaba que fuera dado de alta en las próximas horas, pero inesperadamente esta madrugada sufrió una recaída sin que los médicos pudieran hacer algo por atenderlo.



Largacha, había trabajado en el noticiero radial en Todelar, en el Canal de Televisión C y en la actualidad hacia periodismo independiente.

Johana Osorio, esposa del comunicador, habló con El País y confirmó que el periodista de 46 años de edad tenía como comorbilidades hipertensión y asma.



"Él ingresó al hospital el 24 de junio por sospecha de covid-19, después de luchar por varios días con una gripa, sin embargo a él no se le hicieron las pruebas y ni la Secretaría de Salud de Cali ni el HUV confirman el resultado. Sinceramente no sabemos donde se pudo haber contagiado porque nosotros casi no salíamos", comentó.



Osorio afirmó que en los últimos días, el periodista le había manifestado el temor que sentía por ser entubado, ya que ese era un síntoma de que podría ponerse grave.



"Él me dijo que tenía miedo de que lo entubaran, que no se quería morir. Ahora no sé como decirle a mi hija, que aunque no era de él, Vladimir estaba enamorado de ella y siempre la quiso como si fuera suya", afirmó.



La Alcaldía de Cali confirmó este mismo sábado que Largacha murió por un paro respiratorio asociado a covid-19, y lamentó el fallecimiento de quien fuera, desde hace 18 años, coordinador del magacín Panorama Vallecaucano del Canal C.



"Tanto su jefe inmediato, Ardúbar Flor Cifuentes; como el director del Canal C, Rafael Ávila Rodríguez, lamentaron el suceso y reconocieron en Vladimir sus cualidades de hombre trabajador, noble y generoso que lo destacaron en medios radiales como la Red Sonora, donde laboró por espacio de 17 años", comunicó la Administración.



El comunicado añade que el alcalde Jorge Iván Ospina, el gabinete municipal y la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali, lamentan la pérdida del periosita y hacen extensivas las condolencias a padres, esposa, familiares y amigos.



El periódico El País también expresa sus condolencias con la familia. Paz en su tumba.