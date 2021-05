Paula Ágredo se recupera de nueva intervención en su cráneo

Alejandro Cabra Hernandez

Paula Ágredo esperaba con ilusión e impaciencia recibir la llamada de la Clínica Valle del Lili, que le anunciara con 24 horas de anticipación su turno para la cirugía que devolvería a su cabeza la parte de cráneo faltante que ella bautizó como “Rigo”.



Este pequeño homenaje suyo a Rigoberto Urán tiene que ver con el accidente en bicicleta que Paula sufrió a comienzo de año, y que casi le cuesta la vida, pues un golpe en la cabeza le causó un trauma

craneoencefálico que le hizo perder dos litros de sangre y una parte de su cerebro, y condujo a que los cirujanos tuvieran que remover una buena porción de su cráneo fracturado e insertarlo en su ingle.

Allí, como si se tratara de una criatura, “Rigo” esperó pacientemente por varios meses antes de ser retornado a su lugar original, la cabeza de Paula, pero existía el riesgo de que su cuerpo lo rechazara. Por fortuna no ha sido así.



Paula recuperó la curvatura de su cráneo, completo ya, y tuvo que ser suturada con una veintena de ganchos que pronto serán retirados. Luego, resta esperar que su pelo crespo crezca libremente y cubra la cicatriz, que siempre le recordará el 2021, un año que la puso al borde de la vida y la muerte, pero que mira con un optimismo desbordante.



Su caso conmovió a miles de personas que, a través de redes sociales, le escriben para decirle que encuentran en ella inspiración, fuerza ante las adversidades, ejemplo de gratitud, entre muchas otras.



No obstante, haberse convertido en una figura reconocida en tan poco tiempo (en Instagam ya tiene más de 71.000 seguidores), no le trajo solo mensajes inspiradores y emotivos, sino también algunos incidentes preocupantes.



En los días iniciales de las marchas y el paro nacional, algunos de sus seguidores empezaron a pedir de ella -quien solo tenía cabeza para pensar en su recuperación- que hiciera declaraciones más fuertes respaldando ciertas posturas políticas.



Paula llegó incluso a ser amenazada con recibir golpes en su cabeza (que en su situación le habrían ocasionado la muerte), y otros amenazaron con vandalizar su casa.



Estos incidentes, dado que Paula no puede estar expuesta a altos niveles de estrés, le causaron una inflamación en el cerebro. Su madre, al darse cuenta de estos y otros mensajes violentos que llegaron por decenas, optó por alejar a Paula del celular, y así pasó varios días, los primeros del paro nacional, lejos de las redes sociales.



“Algunas personas me llamaron ‘privilegiada’, dijeron que debía usar mis privilegios, como que la gente me siga en redes, pero yo tengo un crédito del Icetex, solo por eso pude estudiar una carrera universitaria, y mi meta es trabajar mucho para pagarlo de aquí a que cumpla 30 años, y si pude estudiar una especialización es porque el mismo Icetex abrió una oportunidad para gente que ya fuera deudora, de entrar a hacer especialización, así que soy una joven como tantos en Colombia, y comprendo como todos lo que es tener una deuda por querer estudiar, estoy de acuerdo con la defensa de nuestros derechos, pero creo que los jóvenes también construimos con mucho trabajo, mucho estudio, mucha disciplina”, dice Paula.



En junio espera reintegrarse a su trabajo en una firma de aromas, en el área de mercadeo, pues ha permanecido incapacitada todo este tiempo. También quiere volver a la universidad.



Sobre esta experiencia que le ha cambiado la vida, aconseja siempre usar casco al andar en bicicleta, donar sangre como principio de vida solidaria, estar dispuesto el día de mañana a donar los órganos si fuese el caso, y contribuir a elevar la energía del país y del mundo con generosidad, optimismo y amor por la vida.