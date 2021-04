Paro 28 de abril: esto son los puntos de concentraciones y movilizaciones en Cali

Natalia Moreno Quintero

Imagen de referencia. Desde las 5:00 a.m. iniciarán las concentraciones de ciudadanos en diferentes puntos de Cali. Las movilizaciones están programadas para las 11:00 a.m.

Este miércoles 28 de abril, desde las 5:00 a.m., habrá concentraciones en diferentes puntos de Cali. Posteriormente, a las 6:30 a.m. habrá una movilización con destino a la Universidad del Valle, sede Melendez, y alrededor de las 11:00 a.m. otros grupos de manifestantes se dirigirán hacia la Gobernación del Valle.



Estos son los puntos de concentraciones y las horas:

Sameco: plantón desde las 5:00 a.m.

Menga: concentración desde las 5:00 a.m.

Hospital Universitario del Valle: concentración desde las 7:00 a.m.

Universidad del Valle, sede Melendez: concentración desde las 5:00 a.m.

Paso del Comercio: concentración desde las 5:00 a.m.

Portada al Mar: concentración desde las 5:00 a.m.

Cascada Loma de la Cruz: concentración desde las 9:00 a.m.

Punto de movilizaciones:





Puerto Rellena: desde las 6:30 a.m. hacia la Universidad del Valle, sede Melendez.

Sameco: desde las 11:00 a.m. con destino a la Gobernación del Valle.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: desde las 11:00 a.m. con destino a la Gobernación del Valle.

También se ha dicho que habría concentraciones en la Carrera 100 sector de Bochalema, el barrio Andrés Sanín y el sector de la Ciudadela Educativa Nuevo Latir. Además, desde el Parque Panamericano y del plantón frente al HUV saldrían otras dos movilizaciones.



Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, apuntó que este martes se instalará el Puesto de Mando Unificado desde donde se monitoreará la jornada de protestas.



"Se ha dispuesto de un plan de movilidad especial que garantice la movilidad de otros actores de la ciudad para que utilicen otras rutas. El sistema de salud estará plenamente dispuesto para la ciudadanía en temas de salud. La Secretaría de Gestión del Riesgo también ha diseñado un plan especial de acompañamiento a organismos de socorro y la Policía Metropolitana ha diseñado un plan de interlocución y diálogo directo con los líderes de las movilizaciones a fin de garantizar el acompañamiento institucional y la comunicación directa para solucionar conflictos", dijo.



Por su parte Danis Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, afirmó que 40 hombres y mujeres que hacen parte del equipo de mediación de la Secretaría, estarán en los diferentes puntos "haciendo ese puente articulador entre la institucionalidad y la ciudadanía que se está movilizando para, cualquier momento de alteración del orden público, entrar a mediar e invitar a una mesa de diálogo para que esto no se vaya a salir de las manos".

Esto dijeron sobre propuesta de Ospina de posponer las movilizaciones

Los líderes de los plantones y marchas programadas para este miércoles declinaron la propuesta del alcalde Jorge Iván Ospina de posponer las protestas para el próximo mes.



"No aceptamos la propuesta de la Alcaldía de Cali de intercambiar el día de paro del 28 por un día cívico en mayo, no la compartimos, no la aceptamos. Le diríamos más bien al alcalde que él convoque en mayo desde la Alcaldía un día cívico de movilización contra la reforma [tributaria] y seguramente también la acompañaremos, pero no como un intercambio porque el momento es ahora", dijo uno de los voceros del comité organizador del paro.



Ospina había manifestado que ante el alto número de contagios de coronavirus y el porcentaje de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos proponía declarar un día cívico en mayo para que en esa jornada se adelantaran las protestas y no este miércoles, como se definió. No obstante, en una reunión adelantada este martes, los líderes sindicales, sociales, estudiantiles y demás actores convocantes a las manifestaciones rechazaron el planteamiento y rectificaron cerca de 23 puntos de encuentro y movilización.