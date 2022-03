Ospina se refirió a investigación disciplinaria que adelanta Procuraduría en su contra

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió en las últimas horas a una investigación disciplinaria que la Procuraduría General adelanta en su contra.



De acuerdo con lo conocido al respecto, la investigación en contra del Mandatario está relacionada con un convenio interadministrativo del alumbrado navideño que se habría celebrado por cerca de $10 mil millones.



De igual manera, en esta también tendrían implicación unas presuntas anomalías que se habrían presentado cuando, al parecer, se realizó una asignación de oficinas públicas a privados en una torre de de las Empresas Municipales de Cali, Emcali.



Al respecto, Ospina aseguró que una investigación en su contra no significa que haya recibido sanciones y, además, enfatizó en que los "libros están abiertos" para que se adelantes las indagaciones necesarias.



"Investigación no es sanción, es la obligación del operador disciplinario. Nuestros libros abiertos . Imposible una sanción cuando jamás he sido llamado", escribió en su cuenta de Twitter el Alcalde.



Cabe recordar que este proceso está vigente desde 2020, cuando el abogado Elmer Montaña denunció penalmente Ospina en la Fiscalía y aseguró que dos contratos se habrían celebrado sin cumplimiento de requisitos legales, siendo uno de ellos el del alumbrado navideño.



"Emcali no presta un servicio de alumbrado navideño, ¿entonces qué hizo para cumplir con el convenio? Subcontratar para cumplir con el objeto social del contrato ¿Y qué ocurre cuando no se cumple el objeto social? Los costos aumentan, dado que la entidad debe exigirle a la Alcaldía el pago por costos de administración”, explicó Montaña en 2021 con relación a la denuncia interpuesta en contra del Mandatario.