Natalia Moreno Quintero

En reacción al proyecto presentado por el Gobierno Nacional para la regularización temporal de los migrantes venezolanos en Colombia, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pidió el apoyo de otros países para facilitar la inserción social y económica de los extranjeros.



Para Ospina, "es imprescindible constituir una mesa internacional de donantes para esta crisis migratoria inédita en nuestra historia. Necesitamos que los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón aporten para poder atender esta tragedia humanitaria en curso".



"Las ciudades como Cali necesitarían [recursos] para reinducción laboral, asistencia alimentaria, medidas de emergencia y para la protección en salud. La regularización posibilitaría establecer esa mesa a través de las Naciones Unidas", dijo el Alcalde.

Ospina manifestó que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que anunció el Gobierno Nacional este lunes, significa "reconocer el problema y desarrollar todo el proceso de caracterización pertinente".



Precisamente la caracterización es una de las necesidad que el Alcalde de Cali ha reconocido, pues "necesitamos saber exactamente quiénes son los hombres y las mujeres venezolanos en Cali, cuál es su tipo de oficio, su educación, dónde habitan, para de esta manera poderlos incorporar a la base laboral".



Asimismo, el mandatario ha hecho énfasis en la necesidad de reconocer derechos a la salud y a la educación de los migrantes venezolanos, al tiempo que se les demanda el cumplimiento de deberes, pues "no puede existir mendicidad con mujeres embarazadas, con niños en brazos y menores de edad. Ese es un proceso que lacera los derechos del niño y de la mujer y no lo vamos a permitir en la ciudad".



"Falta mucho por hacer porque esta es una comunidad itinerante. No siempre son los mismos. Cali, por estar en un corredor hacia el sur, es un punto donde muchos llegan, vía el Ecuador, Perú y Chile, y están en Cali por pocos días. Otros han decidido estar en la ciudad y con ellos es que debemos adelantar esta regularización", concluyó.



El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, Etpv, con el que se pretende regularizar por 10 años el estatus de los migrantes y refugiados, se realizará en dos fases: la primera, de identificación y caracterización de los extranjeros; y la segunda, en la que se expedirá el permiso por protección temporal para los solicitantes.



Podrán beneficiarse los migrantes que cuentan con un permiso de ingreso y permanencia en Colombia; aquellos que han solicitado refugio o son titulares de un salvoconducto SC-2; y aquellos que están en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en el país antes de la entrada en vigencia del Estatuto.



Los beneficiarios tendrán un lapso de 10 años para obtener la visa de residentes.