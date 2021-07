Invasiones en Cali: no paran los intentos por levantar ocupaciones ilegales

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las invasiones y ocupación ilegales de terrenos en Cali tanto por parte de migrantes venezolanos como de ciudadanos colombianos no cesan. Y a pesar de las varias denuncias realizadas desde diferentes sectores, persisten las ocupaciones ilegales en diversas zonas de la ciudad, pero principalmente en el oriente y ladera, entre ellos en el dique del Jarillón del Río Cauca en el tramo de Desepaz, Líderes III y Cauquita.



En estas tierras que han sido demarcadas con cintas, guaduas, alambres y palos, para después construir cambuches y viviendas, e incluso vender, también, se ha evidenciado tala de árboles, como es el caso de Jarillón de Desepaz, de la Comuna 21, que preocupa por la remoción de la cobertura vegetal porque pone en riesgo la franja forestal protectora del río Cauca, la cual evita inundaciones en la ciudad.



Aunque la semana pasada, el equipo del Plan Jarillón junto con la fuerza pública intervino el área invadida en Desepaz en donde había ciento de demarcaciones y varios cambuches, a la fecha permanecen alrededor de 400, que según las autoridades “son personas que habitan en los alrededores del Jarillón que ven la oportunidad que quedarse con un lote en el terreno”.



De hecho, el gerente del Plan Jarillón, Eli Shnaider, comenta que estas “son invasiones premeditadas donde más de mil familias, en dos días, nos invaden 1.5 kilómetros de dique, en las acciones que adelantamos logramos vía diálogo que nos permitieran desmantelar casi 800 metros, nos quedó faltando la otra mitad; el año pasado evitamos 1557 intentos de invasiones de gente que entendemos que tiene necesidades de un techo, pero lo que vivimos en las últimas dos semanas, es distinto, este un fenómeno sistemático y hasta presuntamente criminal”.



Y agregó: “Nos queda proceder la acción a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, esperamos sea en próximos días, pero sobre el Jarillón no se negocea, en esta área ya hicimos la obra de reforzamiento y no podemos permitir que otra vez sea invada”.

En este sentido, concejales piden a las autoridades tomar acciones contundentes. “Es inaceptable que en Cali surjan cada día más invasiones y que las autoridades tengan demasiada permisividad con algunas personas que están cometiendo actos ilegales”, dijo el cabildante Juan Martín Bravo.



Asimismo, la concejala Diana Rojas, aseveró: “denunciamos los asentamientos ilegales que están ocurriendo en el Jarillón del Río Cauca en Desepaz. A pesar de la reacción de las autoridades, la invasión persiste”, indicó. A su vez, añadió: “Insistimos a la Alcaldía de Cali en la necesidad de crear la Unidad de Control de Bordes que haga parte de la estructura principal de la Administración. Cali necesita pasar de acciones reactivas a preventivas que garanticen la sostenibilidad y el crecimiento ordenado de la ciudad.”



Otra gran invasión y a la que piden acciones prontas es en el barrio Villa Luz, en un lote a lado del patio taller Aguablanca del MÍO, entre las carreras 28D y 28B y las calles 112 y 118, “ya se levanta casi que otro barrio”, dicen los residentes del Distrito de Aguablanca.



Una moradora del barrio afirmó que “desde hace más de dos meses venimos denunciando, iniciaron poquitos y hoy hay más de 300 cambuches, se ven carretilleros, venezolanos, niños, y cada día está peor, el vandalismo es horrible, ya no podemos ni salir”.

Además, cuenta que los lotes que han sido apropiados por invasores están siendo vendidos por $400.000 y $500.000 “y son personas que tienen casas, eso se vuelve un negocio; y les pidieron por cada rancho $30 mil pesos para poner un transformador, y pues la energía la cogen de Villa Luz, hasta a mí una conocida me dijo que por qué no había aprovechado para comprar”, anotó la mujer.



De igual forma, menciona que en la Hacienda La Alborada, “en ese cañaduzal también está invadido con más de 300 personas, no entendemos por qué las autoridades no hacen nada, la gente se está aprovechando”.



Entre las invasiones que también persisten es en los alrededores de la Terminal de Transportes, a orilla del río, en las bodegas del antiguo Ferrocarril y zonas aledañas se vuelven a construir varios cambuches por migrantes, solo en el corredor de la Avenida Las Américas se cuenta más de 30 cambuches. En la Avenida 2 Norte con Calle 47 también hay un campamento grande de migrantes.



En este sector como en otros, dice César Lemus, subsecretario de Acceso a los Servicios de Justicia, “hay mucha gente que se fue y regresó, y ese es el drama, y que se ha agravado por la situación del paro y pandemia que nos ha tocado vivir”.

En el Jarillón de Desepaz se realizó la intervención de 1.5 km que había sido invadido en el dique, no obstante quedan aún 400 demarcaciones. Especial para El País

Las acciones



Ante el incremento de las invasiones en la ciudad, desde la Unidad Anti Invasiones y varias Secretarías de la Alcaldía “hemos venido trabajando en diferentes frentes, articulando y coordinando con las instituciones competentes en caracterización de la población; todos los días hacemos operativos de control de espacio público”, señaló el funcionario César Lemus.



El Subsecretario de Acceso a los Servicios de Justicia, indicó: “este miércoles se está haciendo la caracterización de los venezolanos que ocupan los alrededores de la Terminal, ya se hizo la caracterización en la finca La Olga y La Cabaña. Y se están haciendo inspecciones en cuatro invasiones en el Oriente para avanzar en el proceso de rectificación de esos predios”.



En este sentido, aseguró que las invasiones que más preocupan por su tamaño “casi todas están predios particulares, tenemos la hacienda La Olga -propiedad de Emcali- , corregimiento de Los Andes, que fue nuevamente invadida; la propiedad La cabaña en el sector Mónaco, también hay una invasión importante, y en el oriente tenemos invadido un sitio que se conoce como los Líderes III, con 70 cambuches, y Cauquita, donde puede haber 150 lotes, y aledaños a esto está todo el corredor ecológico de Navarro”.



En todas las invasiones, agregó hay gente tratando de hacer lotes, “invaden para vender, demarcan y buscan un ingenuo que le pague el lote, el llamado es a que no caigan en estas trampas”, finalizó el funcionario.

Pedirán investigar



Frente a los terrenos que han sido apropiados ilegalmente por invasores, como en el dique del Jarillón, en el cual el Gerente, Eli Shnaider, señala que el fenómeno presentado tiene una acción “presuntamente criminal”, por ello se pedirá investigación a la Fiscalía. “Ya tenemos información preliminar sin corroborar de un señor y una señora independientes que están vendiendo lotes, vamos a presentar denuncia formal ante la Fiscalía”, dijo.