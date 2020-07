"No es el momento de abrir Pance": Alcalde Ospina 

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina afirmó que el sector de Pance, que estaba listo para abrir este domingo, no podrá ser habilitado, ya que, según el funcionario, "no es el momento".



De acuerdo con el burgomaestre, la ciudad está ad portas de entrar a la fase más critica de la pandemia del covid-19 y por eso no es prudente darle apertura.



"Creo que no es el momento de abrir Pance, entiendo es abrumador tener cerrados los negocios durante tanto tiempo, pero no es el momento, estamos en tiempos de mucha tensión y cuando estamos cercanos a tener el episodio más difícil de toda la pandemia, mal haríamos en provocar la apertura de determinados servicios", comentó.

Es preciso mencionar que ayer (jueves) la Secretaría de Turismo había anunciado la apertura del sector de Pance, pero ante las palabras del alcalde está apertura queda cancelada.



Este espacio le iba a permitir a los ciudadanos realizar actividades deportivas en las zonas de La Vorágine, Pico de Águila y Pueblo Pance.



Según Carlos Alberto Martínez Noguera. secretario de Turismo de Cali, esta apertura ayudaría a cerca de 50 familias.

“En estas zonas ya capacitamos a 30 empresarios del sector de los jugos del cual derivan su sustento, un promedio de 50 familias. Ellos recibieron formación integral en herramientas y procesos de protocolos en bioseguridad y manipulación de alimentos, de la mano de la secretaría de salud pública municipal”, aseguró.

Toque de queda y ley seca

Además de este anuncio, el alcalde Ospina también afirmó que desde este viernes y hasta el próximo 31 de julio, en Cali regirá el toque de queda seca.



"Nos vamos de ley seca y toque de queda hasta el 31 de julio, que inician este fin de semana, desde las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.", dijo y aclaró que los horarios tendrán variaciones entre semana.

Cabe recordar que según el más reciente boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud departamental, en la capital del Valle se han registrado 15.208 casos positivos de covid-19 desde la llegada del virus al país.

