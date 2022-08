"No conoce el territorio": Ospina y la polémica por el nuevo Comandante de la Policía de Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó su inconformidad con el nombramiento del coronel José Daniel Gualdrón Moreno como nuevo comandante de la Policía de la ciudad.



De acuerdo con el mandatario, su molestia se debe a que no hubo un diálogo sobre las necesidades de la capital vallecaucana en materia de seguridad antes de asignar al nuevo Comandante.



“Uno quisiera que si se va a cambiar el Comandante de la Policía Metropolitana de Cali se consulte con el Alcalde sus necesidades, sus oportunidades y las características del territorio”, dijo Ospina en entrevista con Blu Radio.

Siempre he querido que antes de designar Comandante de la Policía Cali deberían consultar con el Alcalde ( Supuestamente Autoridad de la policía ) sus necesidades y postura pero una vez más @PoliciaColombia elige d espaldas a la autoridad Distrital

Al General León Riaño GRACIAS — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) August 23, 2022



Sobre el coronel Gualdrón, el mandatario local comentó que “jamás ha estado en Cali, no conoce el territorio, no conoce una ciudad de dos millones 500 mil habitantes, con organizaciones criminales de alto perfil”.



Por esa razón, destacó que este tipo de decisiones no deberían ser tomadas sin tener en cuenta a las autoridades locales.



“Yo invito a que este país centralista tenga en cuenta las autoridades locales para construir las respuestas y las soluciones. No sé qué pasará en el resto del país, pero en una ciudad con la complejidad de Cali la forma es conversar con el Alcalde quién viene y cuáles son las oportunidades que se tienen”, agregó.



Además, el mandatario se refirió a la reducción de las estadísticas de violencia en la ciudad. “Cali es una ciudad muy violenta y muy compleja, venimos en este 2022 teniendo un récord de reducción de homicidios en la ciudad, reducción del 26% con respecto al año anterior. Pasamos de 6 homicidios por día a 1.8 homicidios por día”, detalló.



Según Ospina, si el panorama continúa siendo favorable para Cali, “por primera vez podríamos reducir los mil homicidios en un año, lo que significa que podríamos bajar nuestra tasa de mortalidad violenta a 42 por 100 mil, algo nunca antes visto en 30 años”.



Finalmente, agradeció la labor del general Juan Carlos León Montes, que se venía desempeñando como Comandante de la Policía Metropolitana de Cali. “No tengo nada contra Gualdrón, pero sí quiero decir que tenía un Comandante de la Policía de lujo, comprometido 24/7”, aseguró.