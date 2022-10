No aparece el conductor que destruyó arco de La Hacienda, ¿quién responderá?

El caleño Julio Marulanda miraba ayer con detenimiento los escombros que antes eran la portada del barrio La Hacienda. Ese emblema, resumido a pedazos por un accidente de auto, le genera un sentimiento de nostalgia y muchos recuerdos de su infancia.



“Yo vivía por acá cuando estaba ‘pelao’ hace más de 40 años, y me acuerdo que esto era una hacienda, era puro monte y hasta pasaban las vacas por este lugar, es por eso que dejaron estas dos estructuras como recuerdo de esos tiempos. Es triste verlo así destrozado”, expresó Julio Marulanda, habitante del barrio La Hacienda.



Este arco, ubicado en la calle 14 con carrera 66, fue derribado el pasado domingo en horas de la madrugada por un vehículo, hacia las 4:00 a.m., según reportes de las autoridades.



“Yo siempre salgo en la mañana para tomar el bus de la empresa en este punto. Salí el domingo como a las 4:30 de la mañana y ahí estaba el carro y varias personas retirándolo. Este es un lugar muy peligroso porque hay conductores que pasan en las madrugadas a alta velocidad”, agregó Marulanda.



A pesar de que el arco derribado es considerado por algunos como emblema para la ciudadanía, desde la Alcaldía anunciaron que no será arreglado por la Administración.



“Nosotros como Distrito Especial aseguramos únicamente los bienes de interés público y, en este caso, es un bien de interés particular, por lo que no tenemos competencia ante esta estructura”, dijo Hernán Álvarez, líder del Grupo de Seguros de la Alcaldía.



De hecho, de acuerdo con el funcionario, esta portada le pertenece a una constructora particular y no al Municipio, a pesar de estar en un separador vial.



“Es importante recomendarle al edil de la localidad, al presidente de la Junta de Acción Comunal o a cualquier ciudadano interesado que puede pedir orientación a la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios, que le brindará asistencia para que se haga el reclamo ante la aseguradora o ante el propietario del vehículo involucrado en el siniestro”, comentó Álvarez.



El secretario de la Junta de Acción Comunal de La Hacienda, Carlos Acosta, opinó que estas declaraciones de la Alcaldía son la búsqueda de una salida rápida del problema. “Se debe tener en cuenta que las portadas de La Hacienda son un punto de referencia; es como decir el estadio, para el barrio San Fernando, o decir la Capilla de San Antonio, para el barrio que lleva ese mismo nombre”, resaltó Acosta.



Además, el líder comunal recalcó que hasta el momento no han logrado una visita de la Alcaldía para explicarles el procedimiento a seguir.



“Lo más adecuado sería tener una reunión para hablar del tema y buscar soluciones, ya que la comunidad está a la expectativa”, expuso Acosta.



Se debe recordar que cuando las autoridades llegaron al lugar del siniestro encontraron el carro abandonado, pero ya se identificó que pertenece a una mujer de Pasto. “Se hará el contacto necesario y, adicionalmente, estamos estudiando si el vehículo tiene algún tipo de multas o sanciones. Como principal hipótesis tenemos que el conductor o la conductora se encontraba en estado de embriaguez y se evadió para evitar la prueba de alcoholemia”, declaró el subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo.



Las autoridades siguen en las investigaciones del hecho para dar con el paradero de la persona que conducía.

Siniestros viales

Según datos del Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de Cali, con corte al 23 de octubre, en la ciudad se han registrado 6694 siniestros viales.



De esta cifra, 3584 han tenido lesionados y 5161 solo han reportado daños.



En el 2021 se registraron 5087 siniestros, con corte al 23 de octubre. Es decir, se han presentado 1607 casos más este año.