Mitos y verdades sobre los pocos casos de reinfección por covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La reinfección por Covid - 19 fue noticia de nuevo esta semana luego de que el ciclista colombiano Fernando Gaviria diera positivo por segunda vez frente a la enfermedad.



En esta oportunidad Gaviria no padeció las síntomas, es decir, es un paciente asintomático. Pero ¿qué tan frecuente es que un recuperado del covid sufra una reinfección?



Hace pocos días la doctora Soumya Swaminathan, científica jefa de la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirmaba que para ese entonces ya se conocía una decena de casos de reinfección. Además, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades de Estados Unidos señalaba que el personal de salud ya advertía varios casos en dicho país.



De hecho, el pasado 13 de octubre se conoció que una mujer holandesa de 89 años, quien tenía un cáncer de glóbulos blancos, falleció tras contraer coronavirus por segunda vez. Se trataría del único caso documentado de una muerte tras reinfección.

Puede leer: Minsalud reportó 592 casos nuevos y 22 muertes por covid-19 en el Valle este miércoles

Sin embargo, Lyda Elena Osorio, epidemióloga de la Universidad del Valle, afirmó que en Cali no es tan fácil detectar reinfectados, pues para ello se debe realizar una secuencia genética del virus en un laboratorio, proceso que no es prioritario cuando la mayoría de los recursos son invertidos en estos momentos en procesos diagnósticos.



“Por medio del proceso de secuencia, se sabe si el virus que contrajo la persona en los últimos días es genéticamente variable al que tuvo meses atrás y del que luego se recuperó. En caso de ser diferente, ya podemos hablar de una reinfección”, explicó la doctora.



Precisamente, así es como fue detectado el primer reinfectado por Covid-19 en el mundo: un paciente de 33 años de Hong Kong que tras ser dado de alta en abril, contrajo el virus de nuevo en agosto.



De acuerdo con Osorio, este tipo de casos no basta corroborarlos con una prueba PCR, dado que en el organismo pueden quedar remanentes o residuos del covid que pueden arrojar un resultado positivo. Además, la reinfección se supone debe ser externa (contraída en el ambiente).



Ahora bien, a medida que estos episodios se empiecen a replicar con más frecuencia, vale preguntarse: ¿qué tanta inmunidad está garantizada para las personas que superaron los impactos del covid en su cuerpo? Si bien no hay datos del todo confirmados, un estudio de la Universidad de Arizona de EE.UU. sugiere que los anticuerpos para proteger al organismo del covid tienen una durabilidad de entre cinco y siete meses. Esto, tras examinar a 30.000 voluntarios desde abril.

Pero perder la inmunidad solo es un escenario de los dos tipos de reinfección conocidos. El otro, agregó la epidemióloga Osorio, consiste en que si bien la persona cuenta con inmunidad vigente, no lo protege las diferentes variantes genéticas con las que puede contar con un virus.

La OMS estima que solo el 10 % de la población mundial se ha infectado con coronavirus, por lo que haría falta mucho tiempo para la inmunidad de rebaño.

“No lo sabemos aún, pero si nos ajustamos al comportamiento de los otros Sars-Cov, es muy posible que la respuesta inmune sea más resistente en la persona que presentó síntomas más graves, al contrario de quienes atravesaron un proceso menos complicado”, anotó la epidemióloga.



Sin embargo, Osorio advirtió que al ser el Covid-19 una enfermedad relativamente nueva, no se puede generalizar con plena certeza si la inmunidad puede oscilar en los cinco meses, un año o incluso más.



A su vez, Fernando de la Hoz, exdirector del Instituto Nacional de Salud, afirmó que las reinfecciones no son, al menos con lo que se ha descubierto hasta ahora, una amenaza importante en el control de la pandemia en el país o el resto del países afectados por la misma.



“El caso menos deseado es que el covid termine por ser algo endémico, así como la influenza o el dengue, que tienen brotes epidémicos cada cierto periodo. Pero si aparece la vacuna, que uno esperaría que tenga al menos un 70 % de efectividad, sería bastante útil a la hora de proteger a las personas con comorbilidades o adultos mayores”, explicó.



El experto agregó que si llega a comprobarse que la inmunidad otorgada por el covid no es susceptible a diferentes variables genéticas del virus, no habría necesidad de hacer refuerzos para la vacuna, lo que implicaría dosis menores y, en consecuencia, una logística más viable durante su producción.

En Colombia no hay casos documentados de reinfección

​

El Ministerio de Salud hizo referencia a la información de reinfección que circula por estos días en redes sociales y aclaró que: “es importante decirle al país que se puede hablar de reinfección solamente cuando hay una prueba genética que especifica que el virus que generó la reinfección tiene un cambio genético o mutación frente al inicial y hay evidencia de los dos. Mientras tanto no se puede hablar”.



El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz añadió: “por lo tanto en Colombia no podemos decir que hay un caso de reinfección. Los podrá haber, pero es necesario hacer la respectiva investigación”.



Personas recuperadas deben seguir normas de bioseguridad

Aunque con el pasar de los días se conoce más sobre el comportamiento de la enfermedad, desde la OMS, se informó que se necesitan más estudios y tiempo para saber a ciencia cierta si el Covid - 19 puede ser adquirido o transmitido nuevamente por una persona que lo haya padecido y se recuperó.



Por ello se solicitó a las personas que padecieron Covid-19 que sigan tomando precauciones y aplicando las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento físico, el porte de mascarilla y el lavado de manos.



Según los expertos, los pocos casos documentados en el mundo de reinfectados por Covid- 19 muestran que aún no se pueden apoyar en la inmunidad de rebaño adquirida mediante la infección natural.



De hecho, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que octubre es clave para mantener la tendencia a la baja en la curva epidemióloga, sobre todo por el temor del gremio médico a propósito de los posibles desórdenes que tengan lugar en la víspera de Halloween.



“En la curva de mortalidad también hay una reducción con un aplanamiento al final. Esta es una curva que nos ha costado muchísimo trabajo poder consolidar para un aplanamiento y se hizo con un esfuerzo de todos los colombianos. Octubre debe ser el mes de la disciplina, en donde más autocuidado tenemos y ejercemos la responsabilidad individual para el control de la epidemia”, aseveró el funcionario esta semana.

Peligros por mala información

​

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que la desinformación amenaza la respuesta al Covid-19 en el continente americano, en particular en lo que respecta a una vacuna contra el virus.



"La desinformación es una grave amenaza para la salud de nuestra región. Los rumores insidiosos y las teorías de la conspiración pueden perturbar los esfuerzos de vacunación y poner en peligro nuestra respuesta al Covid-19, cobrándose vidas" , dijo Carissa Etienne, directora de la OPS.



Y agregó: "La forma en que comuniquemos sobre las vacunas para el Covid-19 posibilitará o hará fracasar nuestra capacidad para controlar la pandemia" , enfatizó.

Más de 190 vacunas candidatas están en estudio actualmente, 11 de ellas en ensayos clínicos de fase 3, y el proceso es seguido de cerca ante la urgencia.