Ministerio del Interior entregó 3971 mercados para fundaciones de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El Ministerio del Interior envió, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, un total de 3.971 mercados, que serán destinados a las poblaciones más vulnerables de la capital del Valle del Cauca.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, recibió los mercados en la tarde de este sábado. El mandatario afirmó que estás ayudas serán destinadas a las comunidades más vulnerables de la ciudad.



“Estas ayudas van orientadas a comunidades que mucho lo necesitan. Estamos hablando de ayudas humanitarias que serán repartidas a través de las comunidades sociales y afrodescendientes. Sea esta una oportunidad para agradecer al Ministerio del Interior”, dijo.

Durante el acto de entrega, el máximo mandatario de los caleños aprovechó la oportunidad para hacerle una recomendación a cada uno de los líderes que asistieron para recibir las ayudas.



“Que cada una sea repartida con mucha responsabilidad, que no haya ningún tipo de sospecha de que no se le entrega a quien más lo necesita y en la cantidad efectiva que ha sido enviada”.



Por su parte, el delegado del Espacio Nacional de Consulta Previa, Oscar Lenis, dijo que estas ayudas son muy importantes y dijo que las estaban esperando y pidiendo.



“A las comunidades negras no se les ha posibilitado trabajar y lo importante es que llegaran para que puedan solventar sus necesidades”, completó.



Según explicó el secretario de Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano Sanclemente, los líderes de cada fundación realizaron la verificación del contenido de cada mercado y de las fechas de vencimiento de los productos.



“Tras una reunión realizada en días pasados con ellos, les dimos a conocer los mecanismos de entrega de mercados que ha seguido la Secretaría de Gestión del Riesgo, con el fin de que puedan tomarlo como ejemplo y tengan alternativas de entrega para cada uno de las personas beneficiadas”, concluyó.