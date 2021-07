Minga indígena ingresa a Cali aunque hay cierre de fronteras

Andrés Camilo Osorio

Varios buses escalera de comunidades indígenas ingresaron a Cali por las vías del sur en la mañana de este sábado, según se reportó por redes sociales.

Se presume que los indígenas vienen desde diferentes resguardos del Cauca e ingresaron al Valle, pese a la vigencia de un decreto que tiene cerradas las fronteras del departamento desde el viernes.



Llega la minga indígena a Cali. #AEstaHora las chivas pasan por el sector de Unidad Deportiva y se dirigen hacia la Universidad del Valle. Este es el panorama. pic.twitter.com/AjJQMOO2R5 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 17, 2021

Los indígenas llegan hasta la sede Meléndez de la Universidad del Valle, lugar que fue tomado por manifestantes desde el jueves, para realizar una denominada Asamblea Nacional Popular.



Dicha Asamblea hace parte de las movilizaciones que algunos grupos han convocado para el 20 de julio, cuando se advierten de nuevas protestas en Colombia.

Este sábado también se ha reportado que más de 12 buses con manifestantes que vienen de diferentes departamentos del país, intentan ingresar al departamento del Valle, pese al cierre de fronteras.

Se ha dicho que hay manifestantes de Santander, Meta, Antioquia, Bogotá, entre otras regiones, que intentan llegar hasta la Universidad del Valle.

Pese a estas alertas, la Alcaldía de Cali no ha decretado toque de queda en la ciudad para estos días, aunque el alcalde Jorge Iván Ospina dijo que eso no estaba descartado y que dependería de lo que ocurra.



Lo que sí está decretado es ley seca los días 19 y 20 de julio, de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. de cada día.



Sin embargo, la Alcaldía ya instaló un Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento a los eventos de este fin de semana y el próximo festivo.



Al respecto, el secretario de Seguridad, Carlos Soler, dijo que: "está claro que hay personas que quieren manipular a aquellos que llegaron a acuerdos con la Alcaldía. Están moviendo recursos para aprovecharse de algunos jóvenes e instrumentalizarlos; quieren ponerlos a cerrar la ciudad y eso no lo vamos a permitir".