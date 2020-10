Minga indígena dejará Cali este jueves para desplazarse hasta Bogotá

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La minga indígena no saldrá de Cali hacia Bogotá este miércoles como lo había anunciado Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, sino este jueves, confirmó Anadeida Secue, vocera de la movilización.



"Hemos dado nuestra palabra y así la vamos a cumplir porque aquí estamos exigiendo un derecho a la vida, el territorio, la paz y la democracia", aseveró.



Secue, además, reiteró que la minga indígena no es reivindicativa, sino "política".

En Cali, los representantes de la minga se reunieron dos veces con una delegación del Gobierno liderada por la ministra del Interior, Alicia Arango, pero no llegaron a un acuerdo.



Las comunidades han exigido la presencia del presidente Iván Duque en los diálogos. Sin embargo, el mandatario no ha asistido a su encuentro, siendo esta la motivación principal de los indígenas para movilizarse hasta la capital del país.



Luego de su paso por Cali, algunos miembros de las comunidades regresarán al departamento del Cauca en las chivas que llegaron este lunes a la capital del Valle del Cauca, mientras que los demás continuarán en caravana hasta Bogotá.



"Algunos se devuelven a casa por condiciones y el tema logístico, pero la fuerza y la unidad siguen", aseguró Secue.



Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia, dijo que las autoridades locales coordinarán con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Policía para apoyar los recorridos hacia Bogotá y el Cauca.



Se prevé que la minga indígena llegue a Bogotá el lunes 19 de octubre.