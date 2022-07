Mientras el MÍO se debilita, las mototaxis y bicitaxis se expanden; así está cambiando la movilidad en Cali

Alrededor de 2000 personas se dedican al mototaxismo en Cali, según estimaciones de la Organización Mototaxistas Unidos, que se creó hace 9 años en la ciudad y que, a la fecha, agrupa a más de 500 de estos.



Sin embargo, se cree que la cifra puede ser mucho mayor dada la expansión de esta alternativa de transporte que se presenta, en especial, en el sur y el occidente de la capital del Valle, es decir, en comunas como la 1, 18 y 20.



Precisamente, de acuerdo con el más reciente informe de la Encuesta Pulso Social, del Dane, el 5 % de los colombianos usa el mototaxi para ir al trabajo, pues consideran que es el medio de transporte más rápido.



Este crecimiento, y sobre todo la falta de control, genera cuestionamientos en la ciudad, pero, a la vez, la mayoría lo justifica.



Algunos mototaxistas están organizados y portan un chaleco que los identifica ante los usuarios de este tipo de transporte.

“La ausencia de cobertura universal del transporte público y del MÍO, además de que es un servicio muy lento para llevar al usuario origen-destino, sumado al caos que reina en la ciudad, hace que los usuarios prefieran un sistema más ágil, aunque informal, que en nuestro caso lo cubren las motocicletas”, explicó el concejal Carlos Andrés Arias.



Esto mismo piensa el cabildante Juan Martín Bravo. “La debilidad del MÍO hace que surja el paralelismo y vemos como el mototaxismo, bicitaxismo y demás transportes informales siguen aumentando. Por eso la gente, en su necesidad, termina usando este tipo de transporte de última milla, que resulta más costoso para el usuario”.



William Montoya, vocero de la Organización Mototaxistas Unidos, aclaró que si bien este transporte es informal, no debe considerarse como ilegal. “El mototaxismo es en realidad una solución a los problemas de movilidad que se viven en Cali, es un servicio que genera empleo y que, además, ayuda de manera especial a quienes viven en la ladera y no cuentan con otros medios para entrar o salir de los barrios”.



Según un seguimiento que ha hecho Mototaxistas Unidos, en la Comuna 20 hay por lo menos 14 puntos donde se ubican las motos; en la comuna 18 se han identificado 20 puntos más, en los que se pueden encontrar entre 20 y 50 motociclistas, aunque en las horas pico el número es mayor.



En relación con las críticas que se le hace al gremio por acciones como el irrespeto a las normas de tránsito, riesgos por exceso de velocidad o la mala atención a los pasajeros, Guillermo Narváez, presidente de Mototaxistas Unidos, explicó que desde la organización se hace un seguimiento a la situación para evitar que este tipo de hechos se presenten.



“Contamos con una base de datos en la que se incluye información básica del dueño de la motocicleta y la documentación del vehículo. Aunque es difícil hacer un seguimiento detallado a cada caso, sí procuramos estar muy pendientes de cualquier problema que pueda presentarse para ver cómo podemos ayudar”, afirmó Narváez.



De acuerdo con los mototaxistas, en una jornada diaria se pueden hacer entre $ 40.000 y $ 70.000, en promedio, dependiendo del número de recorridos y las distancias de los mismos. Por ejemplo, desplazarse diez cuadras, al interior de las comunas 18 y 20, cuesta entre $ 2000 y $ 3000.



Una de las principales críticas a los pasajeros de los mototaxis es que no usan el casco de protección.

Se calcula que el 20 % de los conductores son mujeres, hay jóvenes y adultos de más de 50 años que argumentan no encontrar otra opción laboral.

Aunque algunos mototaxistas utilizan chaleco y están carnetizados, muchos no portan estos elementos porque “creen que van a ser objeto de seguimiento por parte de la autoridad. Para evitar esto, se han hecho jornadas de diálogo con la Policía y otros actores, para que nos permitan trabajar sin miedo”, resaltó Guillermo Narváez.



Evelin Brito, habitante del barrio Siloé y quien usa el servicio a diario, aseguró que prefiere moverse con los mototaxistas que están identificados con chaleco y carné. “No todos son confiables y además, muchos no tienen la documentación al día. El año anterior, por ejemplo, tuve un accidente y el conductor me dejó tirada en el camino, y fueron los vecinos quienes me ayudaron. Por eso ahora, cuando me monto a una moto, pido que conduzcan con cuidado y solo uso el servicio de personas confiables”, dijo la usuaria.



Desde Secretaría de Movilidad de Cali se informó que, de manera frecuente, adelantan controles en comunas como la 18 y 20, así como en la zona rural; no obstante, se hacen sin una programación, por ello no hay datos precisos de los resultados de estos operativos.

Bicitaxis en la ciudad



Los bicitaxis que hay en la ciudad operan en las comunas 4 y 17, especialmente.

Julio Giraldo, administrador de un grupo de bicitaxis de aproximadamente doce vehículos en el sector de Valle del Lili, en la Comuna 17, donde se estima que hay más de cinco operadores sin ninguna reglamentación, considera que es muy difícil dar un número exacto de los vehículos de este tipo que circulan en la calles de Cali, no solo porque falta control por parte de las autoridades sino porque algunos bicitaxistas no trabajan de manera permanente en este tipo de labores.



“Por eso, desde hace varios años la Alcaldía debió crear iniciativas para organizarnos, identificar quiénes tenemos voluntad y reglamentar este servicio que es amigable con el medio ambiente y también una fuente de ingreso para muchos hogares”, dijo Giraldo.



Debido a que este fenómeno ha crecido en los últimos años, el concejal Juan Martín Bravo pidió, hace varias semanas, la formalización de este servicio para que se preste de manera eficiente, segura y oportuna. No obstante, el cabildante indicó que “a la fecha no se ha tomado ninguna decisión al respecto”.



Henry Martín, experto en movilidad, destacó la caracterización que en su momento se hizo al servicio de bicitaxis en Bogotá, que permitió identificar aspectos como el perfil de los conductores, las tarifas a cobrar y las características de los vehículos. Pero, es algo que en Cali no se ha realizado.



“Además de transportar personas con unos recorridos precios, es un medio que ayuda, en otros lugares del mundo, a promover el turismo por zonas históricas. En la ciudad se tiene que hacer una georreferenciación de dónde se encuentran y qué servicios prestan para que sea un medio más organizado”, explicó el profesional.



“El mototaxismo no existiría si el MÍO fuera eficiente"

Lina Martínez, directora del Observatorio de Políticas Públicas, Polis, de la Universidad Icesi, considera que si la ciudad no tiene un sistema de transporte bueno y que llegue a todos los sectores, el mototaxismo se convierte en una necesidad.



“Es una dinámica de mercado, el mototaxismo no existiría si el servicio público fuera eficiente porque, según datos que tenemos de antes del paro nacional, la gente prefería el MÍO, pero ahora usan el informal porque no hay alternativas”, comentó Martínez.



Por ello, cree que es muy fácil calificar este tipo de transporte como ilegal, como sucede hoy en Bogotá con el bicitaxismo, “pueden decomisar, colocar sanciones, pero esto no soluciona ningún problema”, dijo la experta.



Un encuesta realizada por el Polis, antes del paro, mostró que el 59 % de los caleños, que demandaban transporte formal o informal, consideraban que para estar completamente satisfechos con la movilidad en Cali necesitaban que se aumentara la cobertura del transporte público.



Se estima que si una persona usa una moto tarda en promedio 11 minutos menos en llegar a su destino principal, pero si usa un carro el tiempo puede ser de hasta 18 minutos menos, en comparación al MÍO.



Sobre el tema, el experto en movilidad sostenible y docente universitario, Darío Hidalgo, comentó que las motos no prestan un buen servicio en términos de seguridad personal y que no debería existir esta modalidad, “se deberían controlar, pero al mismo tiempo fortalecer otras opciones de transporte para la ciudad”.



Esa alternativa podría ser el bicitaxi, vehículos que considera tiene mejores condiciones que las motocicletas para prestar un servicio de transporte público. “La solución es compleja, el Ministerio de Transporte emitió una resolución que enmarca la manera de hacer la regulación del servicio de bicitaxis, pero las autoridades locales no han aplicado esto. Se tendría que modificar un poco esa regulación para hacerla de más fácil aplicación, que se convoque para que los servicios sean prestados por empresas que resulten de asociaciones entre quienes prestan el servicio”, dijo Hidalgo.