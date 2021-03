'Megacentros' de vacunación contra el covid-19 entrarán a operar esta semana en Cali

Natalia Moreno Quintero

Con el propósito de acelerar el proceso de vacunación contra covid-19 en Cali, en la segunda etapa de priorización en la que hacen parte los adultos entre 60 y 79 años -cerca de 283.196 personas-, y el personal de salud de segunda y tercera línea -aproximadamente 35.440 personas-, se están adecuando cuatro ‘megacentros’ de vacunación en Cali: La 14 de Pasoancho, La 14 de Calima, el Estadio Pascual Guerrero y el Coliseo María Isabel Urrutia.



Es importante precisar que esta semana se espera que inicie esta fase de vacunación con los mayores de 75 años con la llegada de más biológicos.



Estos megacentros de vacunación serán el complemento de las IPS vacunadoras, se espera estén listos en su logística entre miércoles y jueves para empezar el proceso de inmunización a final de semana o cuando lleguen las vacunas.



“Las empresas del Estado ya están ajustando cada espacio. Aseguran que entre miércoles y jueves están listos. Apenas tengamos el biológico empezarían a funcionar”, aseguró Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Municipal.



Asimismo, la titular de salud dijo que se pretende que en estos espacios se pueda aplicar el antídoto a personas que hacen parte del régimen subsidiado y contributivo. “La idea es que las EPS hagan convenios con las Empresas Sociales del Estado para que agenden allí a su población”, afirmó.

Según el Ministerio de Salud se espera que una vez lleguen nuevos biológicos, estos espacios puedan funcionar de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. todos los días, a través de citas previas o con agendamiento presencial, es decir, la persona podrá acudir al punto de vacunación presentando cédula y en compañía de otro adulto responsable.



Se espera que las personas de esta etapa sean más rápidas y factibles de contactar, pues “esta población tiene menos barrera tecnológica que los mayores de 80 años, también pensamos que por ser un grupo poblacional más amplio, vamos a lograr mayor número de personas contactadas y que pueden ser agendadas de manera telefónica”, aseveró Torres.



Cabe resaltar que desde el Minsalud se dio la dirección de poder hacer un agendamiento presencial, es decir, la persona que llegue al ‘megacentro’, que cumpla con las características de estar priorizado en Mi Vacuna, pueda ser agendado en ese momento, o si se tiene espacio será vacunado inmediatamente o sino se asignará una hora para que pueda regresar el mismo día.



Con el ánimo de evitar aglomeraciones se plantea aplicar el pico y cédula, “aún no han funcionado porque no tenemos aglomeraciones en los puntos establecidos. Dependerá de la afluencia que se tenga”, dijo Torres.

¿Cómo funcionará cada punto?

En el segundo piso de La 14 de Calima -muy cerca a la zona de juegos infantiles- estará ubicado el punto de vacunación, que será operado por la ESE Norte, el cual contará con un equipo de 20 vacunadores.



Actualmente se está en proceso de adecuación y “en finalización de los documentos necesarios para que La 14 nos cediera en comodato el lugar hasta diciembre de 2021”, aseguró Angie Gutiérrez, gerente de la ESE Norte.



El espacio cuenta con aproximadamente 500 metros cuadrados “que nos permite tener una logística amplia y necesaria para poder garantizar salas de espera, 20 vacunadores y la sala posvacunación. Adicional, vamos a tener un espacio para el equipo de reanimación”.



Ante un evento adverso, Gutiérrez afirma que “se cuenta con un carro de paro, además con la Secretaría de Salud junto con el Sico tenemos una línea especial, donde hay ambulancias en puntos estratégicos de la ciudad para que nos permitan hacer traslado de posible pacientes con complicaciones a un centro hospitalario”.



Asimismo, la Gerente de la ESE Norte comentó que la idea es que se pueda vacunar sin barreras, “la logística es demasiado grande como para vacunar solo a régimen subsidiado, y las contributivos que ya se han unido, la idea que todas las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios) podamos vacunar en los puntos dispuestos”.



Otro espacio de vacunación será en el sótano de La 14 de Pasoancho, que será operado por la ESE Ladera.



“Se escogió porque tiene el área del sótano muy buena adecuación en infraestructura, garantiza seguridad, y estamos en el proceso de colocar puntos de red. Nos daría para tener un máximo de 40 equipos vacunadores, pero vamos a iniciar esta semana -cuando nos den orden- con 10 equipos, luego, 20 y después 40”, contó María Piedad Echeverri, gerente de la ESE Ladera.



En este punto se podrá vacunar personas que pertenezcan al régimen subsidiado y “ya hicimos convenio con Nueva EPS y Coomeva, y la idea es que podamos hacerlo sin barreras”.



El Estadio Olímpico Pascual Guerrero será otro punto de vacunación. Se adecuará la parte Occidental Sur, “ahí hemos dispuesto dos salones, y cuenta con los tres puntos básicos: una sala de ingreso, otra de espera y una sala de observación. Nos han dicho que no necesitan refrigeración, los encargados traen unas neveras para congelar las pilas que mantienen la temperatura de las vacunas”, contó Felipe Dulcey, subsecretario de infraestructura deportiva de Cali.



Asimismo, anotó que se garantizará las plantas de emergencias para que no haya inconvenientes con energía y se desprogramen las plataformas donde se debe subir la información de vacunación.



De acuerdo con directivos de la ESE Centro, encargada de operar este punto de vacunación, esta semana se estará ajustando el espacio.



Entre tanto, en el Coliseo María Isabel Urrutia, donde la ESE Oriente y Suroriente inmunizarán aproximadamente 1080 personas por día con 30 puestos de vacunación, se dispondrá de “una entrada donde van a ser recibidos con 10 personas que van a estar validando el registro, después pasarán al área de vacunación, y posteriormente, a otro salón donde estarán unas sillas para la observación”, dijo el gerente de la ESE Suroriente, Carlos Arizabaleta.



Asimismo, precisó que se tendrá “controles estrictos para evitar para aglomeraciones”.

Esta semana llegarán al país 100.000 dosis de Pfizer, del acuerdo bilateral. La Secretaría de Salud del Valle está a la espera de cuántas enviarán al departamento.

Continúa jornada de ‘vacunación sin barreras’

Durante esta semana se continúa con la jornada de ‘Vacunación sin barreras’ para los adultos mayores de 80 años. Las personas priorizadas en la primera etapa que no han recibido el antídoto contra el covid podrán hacerlo con el plan masivo de inmunización que inició el pasado viernes y se extiende por esta semana.



Aunque este fin de semana se logró cumplir la meta de vacunados mayores de 80 años con la estrategia de la Secretaría de Salud, pues acudieron aproximadamente 14.500 personas a los más de 40 puntos de vacunación dispuestos, “sin embargo no logramos todavía completar las 50.000 dosis de Sinovac que se tienen para los adultos mayores de 80 años”, afirmó la titular de Salud, Miyerlandi Torres.



Es por esto que señaló: “seguimos vacunando sin agenda, es decir, con agenda presencial con la posibilidad que las personas vayan y se agenden en el lugar”.



Hoy, como se tenía previsto, no se alcanzará a completar “el 85 % de los vacunados mayores de 80 años, a pesar de todos los esfuerzos realizados, cumplimos la meta de este fin de semana de vacunación, se hizo muy bien, sin aglomeraciones, sin ningún trauma”, pero de los 56.000 mayores de 80 años, se han vacunado 30.000, aún queda un número importante por inmunizar.



Por lo tanto, los adultos que aún no se han vacunado podrán acudir a una IPS vacunadora con su cédula y acompañante a recibir el biológico.