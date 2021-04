'Megacentros' de vacunación en Cali no operarán este miércoles

Natalia Moreno Quintero

Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, informó este lunes que el próximo miércoles, 28 de abril, no habrá atención en los 'megacentros' de vacunación pues se le dará descanso a los trabajadores de la salud que allí laboran.



Estos espacios, habilitados en los almacenes La 14 de Calima y Pasoancho, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, la ciudadela educativa Nuevo Latir y el coliseo María Isabel Urrutia, funcionarán este lunes y martes desde las 8:00 a.m. y hasta las 5:00 p.m. Tras el receso del miércoles, el jueves se retomará el proceso de inmunización que irá hasta el domingo 2 de mayo, según lo informado.



La Secretaria reiteró el llamado a los adultos mayores de 65 años y más para que sigan acudiendo a estos espacios para recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19. Asimismo, negó que se haya habilitado la aplicación del biológico para población entre 60 y 64 años.



"Por favor no creer. Está circulando en redes que ya están aprobadas las personas mayores de 60 años, lo cual no es cierto. Debemos adherirnos al plan nacional y continuamos con la estrategia de mayores de 65 años en etapa 2 de vacunación. Tenemos en este momento vacunas de primeras dosis de Pfizer para este grupo poblacional y seguimos esperando las vacunas de Sinovac para continuar con las segundas dosis del grupo poblacional que ya cumplió su tiempo y fue vacunado hace más de 28 días", expresó.

De acuerdo con la funcionaria, en Cali más de 200.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, de las cuales 53.000 son trabajadores de la salud y, de estos, 25.000 ya completaron su esquema de vacunación al recibir dos dosis.



Durante el toque de queda continuo -señaló- se aplicaron 28.030 dosis.