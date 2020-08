Más sectores piden 'pista' para reactivación en Cali

Natalia Moreno Quintero

Tras la autorización del piloto de reactivación de restaurantes en Cali en el parque de El Perro, otros sectores económicos y sociales de la ciudad, que ya tienen sus protocolos de bioseguridad listos, se encuentran a la espera de dicho aval por parte del Gobierno Nacional.



Por ahora, lo que han dicho las autoridades caleñas es que con el propósito de evitar que se frustre uno de estos pilotos, como ya ocurrió, se está a la espera del aval, no solo del Ministerio de Salud, sino también del Ministerio del Interior; la autorización de este último es el que tiene en vilo a algunos gremios de la ciudad.



Por ahora solo uno ya cuenta con la autorización de ambos despachos: el piloto de los restaurantes, del cual se confirmó la participación de 26 restaurantes del Parque del Perro.



“Cali sería la primera capital con fuerte impacto del covid en implementar dicho simulacro, pues Bogotá lo aplazó para finales de agosto, las autoridades de Bucaramanga también hicieron lo mismo y Medellín tampoco puede realizarlo por la difícil situación por la que atraviesan”, dijo Tatiana Zambrano, subsecretaria de Cadenas de Valor.

Los que están a la espera

Sectores como los gimnasios y autocines aún están pendientes del aval del MinInsterior luego de que la semana pasada recibieran el visto bueno del MinSalud.



En cambio, los moteles, que en Cali hay alrededor de 75, todavía se encuentren en el limbo, pese a que en Yumbo ya fueron autorizados para operar tres de ellos en el sector de Menga, dado el poco impacto de la pandemia en dicho municipio.



Julián Salamanca, líder del gremio de gimnasios en Cali, aseguró que de los 467 establecimientos de este tipo que hay en la ciudad, cerca de 60 se han visto obligados a entregar sus instalaciones. Agregó que la sostenibilidad económica de este sector solo podría estirarse hasta el 1 de septiembre como máximo. Esto sin contar los casi $100.000 millones de pérdidas económicas que se contabilizan hasta la fecha, así como más de 4000 empleos destruidos.



“Para solventarse, los gimnasios han acudido a dos opciones. Primero, la cancelación o congelación de sus contratos; si bien algunos mantuvieron su nómina por dos meses, no fue posible resistir más tiempo. Y segundo, entablar negociaciones con los dueños de los predios, que afortunadamente han sido exitosas en un 90 %”, aseveró Salamanca.



Por el momento, solo 40 gimnasios participarían del piloto que se tiene planeado con la Alcaldía. Los protocolos, entretanto, son los mismos que estableció el Ministerio de Salud en su Resolución 1313 de este año. Por mencionar algunos puntos, los usuarios se deben lavar las manos cada vez que cambien de rutina, no se podrá superar la capacidad de 50 personas dentro del gimnasio por hora, zonas cerradas -como piscinas, spa, duchas- deben estar inactivas, entre otras medidas.



“En las encuestas que hemos realizado a nuestros afiliados, entre el 50 % y 60 % aseguró que estarían dispuestas a retomar sus actividades en nuestros espacios, un 20 % indicó que regresaría dentro de tres meses aproximadamente y cerca de un 10 % señaló que usaría otros escenarios para ejercitarse. Es cierto que para sostener un gimnasio se requiere al menos un 75 % de las ganancias habituales, pero sería como empezar de nuevo para luego retomar el equilibrio”, anotó.



Asimismo, se encuentra pendiente el simulacro de los autocines, que reúne tres propuestas en los predios de Piedragrande -en la vía Cali-Jamundí-, Comfandi Pance y en el terreno que queda frente a Cosmocentro.



David Gómez, promotor de esta última, comentó al respecto: “Esperamos que la próxima semana podamos realizar el piloto en caso de que por estos días nos den alguna respuesta del Gobierno. Estamos sosteniendo un diálogo con la Alcaldía a propósito del toque de queda, pues con el horario actual solo se podría hacer una función en la noche, entonces la idea es que con la boleta digital el usuario pueda usarla como pasaporte sanitario para ubicarse dentro de las excepciones”.

Pilotos en iglesias cristianas sería en dos semanas

Otro sector que aún está a la espera de reabrir sus puertas son las iglesias cristianas, que si bien la Presidencia ya les otorgó pista para actuar, la Gobernación del Valle solicitó que esperaran por dos semanas más mientras se supera el pico de la pandemia.



“Así como dieron el aval a las iglesias católicas, esperamos que al menos en la primera semana en septiembre se pueda empezar con los pilotos para dar de forma gradual la apertura de los sitios de congregación”, manifestó el pastor Giovanny Peña, presidente de la Asociación de Pastores y Ministros del Valle del Cauca, Asmicev, quien recordó que en la región hay más de 600 templos afiliados a asociaciones de pastores y ministros.

Toque de queda

El Secretario de Seguridad, Carlos Rojas, recordó que el toque de queda sigue vigente hasta el 31 de agosto, todo los días de lunes a jueves, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m del día siguiente. Personal de salud, seguridad, trabajadores con permisos otorgados, etc, son algunas de las excepciones.



Para el próximo puente festivo el horario de toque de queda en Cali irá entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente de viernes a sábado, sábado a domingo, domingo a lunes y lunes a martes.



El alcalde Jorge Iván Ospina, explicó que las personas que asistan al piloto de apertura de restaurantes en San Fernando podrán mostrar su reserva o la factura del restaurante para circular bajo el toque de queda. Solo será para núcleos familiares no mayores a seis personas y no podrán participar adultos mayores o personas con enfermedades de base.