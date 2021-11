Marcha 25 de noviembre: las razones de las movilizaciones convocadas para este jueves

Por la conmemoración de los dos años del paro nacional del ‘21N’ de 2019 y en el marco del Día por la No Violencia contra la Mujer, este jueves se realizará en Cali una jornada de manifestaciones que fue convocada por el Comité Nacional del Paro.



De acuerdo con lo informado, entre las razones de la convocatoria a estas marchas se destaca la conmemoración de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, así como el respaldo a los proyectos de ley del Comité y el apoyo a las diferentes protestas que este año se han registrado en el territorio nacional.



Lea además: Comité del Paro anuncia movilización para este jueves 25 de noviembre



Aunque en Cali no se detalló cuál será el recorrido que realizarán los manifestantes, se anunció que hacia las 9:00 a.m. iniciará una movilización en el sur de la ciudad que terminará en la plazoleta San Francisco.



Por el momento no se conoce qué medidas para acompañar las protestas serán implementadas por las autoridades que, además, este jueves se preparan para darle inicio a los Juegos Panamericanos Junior que hasta este 5 de diciembre se celebrarán en la ciudad.



Según lo explicado, centrales obreras, organizaciones sociales y diferentes sindicatos, entre ellos el de educación, Fecode, son algunos de los sectores que participarán de esta jornada de manifestaciones.



Lea también: El preocupante panorama de la violencia doméstica contra las mujeres en el Valle



"Las crecientes cifras de feminicidios, violencia física y sexual, acoso laboral, discriminación y acciones atentatorias, contra los derechos de las mujeres, producto de la ausencia de políticas públicas de prevención, reacción inmediata y castigo a los culpables hacen que esta fecha sea enarbolada como relevante en nuestra en nuestra agenda de movilización", reza la convocatoria compartida por el Comité.