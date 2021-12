¡Luces encendidas! Alumbrado navideño de Cali se iluminó oficialmente este martes

El Puente Ortíz ya no está oscuro. El eco de la corriente del río Cali en las noches ya no es tan ruidoso. El Bulevar del Río ya no lo transitan solamente oficinistas y personas que buscan refugio en algún bar.



En el ocaso del día, con la brisa proveniente de los cerros, cientos de caleños disfrutaron el primer día del alumbrado en la ciudad. En el Bulevar del Río, la Alcaldía realizó un túnel interactivo entre las calles 8 y 9 con una longitud de 55 metros por 15 de altura.



Las primeras luces de la inauguración se pintaron en el edificio Coltabaco. Posteriormente, los ‘Reyes Magos de Cali’ guiaron a las personas por medio de diferentes estaciones relacionadas con las narrativas y tradiciones culturales, artísticas, deportivas y también en alusión a los Juegos Panamericanos Junior.



Lea además: Alumbrado navideño de Cali enciende sus luces este martes: conozca todos los detalles



En este espacio, según Julián Minota, director de la obra, las personas podrán entrar, mirar e interactuar durante las funciones que serán cada media hora.

El alumbrado navideño costó $7871 millones de pesos. Lo que representa una reducción del 25% con el valor del tradicional evento en el 2020.

Los caleños son seres arraigados a sus tradiciones. Un 7 de diciembre que no llueva es extraño, pero más atípico aún es que, en esa misma, fecha no se encienda el alumbrado y los vallunos no disfruten del show de luces junto con una mazorca a las brasas.



Para poder ingresar al alumbrado será necesario presentar el carné de vacunación y usar el tapabocas en todo momento. Además, la Secretaría de Salud ha dispuesto un punto de vacunación aledaño a la Iglesia de La Ermita que funcionará hasta las 9 p.m. aplicando todos los biológicos, excepto Janssen.



Lea también: Aliste su carné si tiene pensado ir al alumbrado de Cali: será obligatorio



Desde este viernes, y hasta el próximo 7 de enero, las personas podrán acudir a ver el show de luces desde las 6:30 p.m. hasta las 11:30 p.m.

También tendrán un complemento de iluminación en la calle 5, en el parque Panamericano, parque La Horqueta y en el Parque Lineal.



Durante un mes, el Puente Ortíz será iluminado por los destellos navideños. El eco de la corriente del río Cali será apabullado por las risas de los caleños y el Bulevar del Río estará transitado por familias, amigos, oficinistas y personas en busca del refugio de algún bar.